14 giugno 2024, 23:30





Prima che fischiasse il primo fischio di Euro 2024, i fan di tutto il mondo hanno potuto assistere alla cerimonia di apertura. L’intero evento non ha ricevuto commenti molto positivi.

Gli organizzatori hanno preparato uno spettacolo di danza. Questo evento era lontano da ciò che vediamo, ad esempio, prima dell’inizio dei Giochi Olimpici.

Gli appassionati di calcio ricorderanno la consegna del trofeo più che il balletto proposto dagli artisti. Ricordiamo che il trofeo per la vittoria di Euro 2024 è stato portato in campo da Heidi Beckenbauer, l’ultima moglie del mitico Franz.

I commenti dei netizen sono stati chiari: non gli è piaciuto. “Probabilmente la peggiore cerimonia di apertura che abbia mai visto”, “Musica dagli altoparlanti, alcune persone che si muovono e ballano, esibizione come in un normale centro comunitario e questi enormi fuochi d’artificio. Sono molto deluso”, “Proprio come a un festival” – Si può leggere sul sito web di X

I giocatori tedeschi hanno dato spettacolo. Per la gioia di migliaia di tifosi, la squadra di casa ha vinto 5:1, segnando sei gol. Antonio Rudiger ha commesso un autogol.

Ricordiamo che domenica la nazionale polacca inizierà la sua partecipazione agli Europei 2024. In. Alle 15:00 giocherai contro l’Olanda.

