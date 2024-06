La migliore scheda madre per AMD? Il prezzo è più di 5600 PLN

Sono venute alla luce le schede madri progettate da EVGA per il socket AMD AM5. Sembra che siano di nuovo in arrivo piattaforme interessanti.

Nel settembre 2022 Abbiamo perso uno dei migliori produttori di modelli di schede grafiche proprietarie sul mercato. Questo è quando Ifga Ritirato ufficialmente dalla collaborazione con NvidiaConfermando di non essere interessato a stabilire una cooperazione con i concorrenti dei Verdi, vale a dire AMD e Intel.

Sebbene sia un prototipo, funziona benissimo con la RAM.

Tuttavia, gli americani hanno sottolineato che non andranno da nessuna parte: vogliono comunque offrire alimentatori, dispositivi di raffreddamento per processori, periferiche e schede madri. Purtroppo molte cose iniziarono a cambiare molto rapidamente, le più notevoli delle quali furono il peggioramento delle condizioni di garanzia e la partenza di un gran numero di dipendenti. EVGA è solo l’ombra di se stessa.

Se qualcuno spera che arrivi presto sul mercato Schede madri EVGA per socket AMD AM5 Allora non abbiamo buone notizie. È vero che gli americani erano spesso “in ritardo” nei loro programmi, ma erano sempre eccezionalmente raffinati. ma ora Tutti i prototipi sono stati messi in vendita in Cina.

Jiacheng Liu Si vantava su Platform X di aver comprato cinque copie su Xianyu, l’equivalente cinese di Allegro Classificazione EVGA X670E. Quattro di essi sono nella versione “bare PCB” e uno più avanzato con dissipatori di calore.

Come sempre, è una questione di coordinamento E-ATXE un socket invertito a 90 gradi e slot RAM Potente sezione di alimentazione a 14 fasi. Qui vengono utilizzati connettori di alimentazione angolati che sono a disposizione dell’utente Due slot PCI Express x16 miglioratiDue connettori PCI Express x4 e tre M.2 Otto porte SATA III.

Le schede madri descritte eseguono la versione software 0.00, Datato agosto 2022, che utilizza ancora AGESA 1.0.0.2. Stiamo ancora parlando delle prestazioni della CPU AMD Ryzen 9 7950X IO Buon supporto RAM DDR5 – L’addestramento dei moduli CL32 da 6000 MHz è durato solo 30 secondi. naturalmente Ci sono ancora molti inconvenienti qui Ad esempio, il controllo RPM della ventola o il LED ARGB non funzionano.

Jiacheng Liu ha pagato $ 620 (Circa 2.539 zloty polacchi) per le versioni “nude” dell’EVGA X670E classificate e con un prezzo fino a $ 1.378 (Circa 5.639 zloty polacchi) per un modello meglio equipaggiato. È molto, ma dobbiamo ricordare che stiamo essenzialmente parlando di un oggetto da collezione di un importante produttore di apparecchiature informatiche.

