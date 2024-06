Apple apre le sue porte ai giocatori, dove potrai giocare ai più grandi giochi su iPhone

Apple ha annunciato l’introduzione della modalità Gioco per iPhone con iOS 18. La nuova modalità migliorata mira a consentire giochi fluidi e di alta qualità sul telefono.

Con l’aggiornamento iOS 18, Apple introduce la modalità Gioco Modalità gioco su iPhone. Presidente della società di software Apple Craig Federighi Ho detto che la modalità giocatore su iPhone modifica le impostazioni del dispositivo, rendendo il gioco più fluido e divertente.

L’attivazione della modalità Gioco su iOS 18 garantirà che:

Aumenta il numero di fotogrammi visualizzati al secondo,

Riduce l’attività dei processi in background,

Garantisce una migliore risposta per controller e cuffie aggiuntivi.

I nuovi giochi saranno destinati ai dispositivi Apple

Modalità di introduzione Modalità di gioco dell’iPhone Serve come incoraggiamento per i giocatori a verificare le funzionalità dei telefoni iOS 18 come dispositivi di gioco mobili. L’ultima parte della popolare serie è disponibile nella libreria dei giochi di Apple Assassin’s Creed MirageÈ prevista la comparsa di titoli più importanti sull’App Store, tra cui Resident Evil 7 e il remake di Resident Evil 2. Puoi giocare ai giochi sopra menzionati sull’iPhone di quindicesima generazione e su altri dispositivi Apple.



Fonte immagine: shutterstock | Terrachard comptanum

Fonte testo: Bordo | Preparato includendo