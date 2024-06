Il successo dell’estrema destra alle elezioni europee è espressione di una tendenza più profonda che dimostra che in Europa – finora bastione dei valori liberali – c’è una rinascita dei nazionalismi populisti che il “cordone sanitario” non ha fermato. “Dai principali partiti”, ha detto lunedì il Washington Post.

Sebbene i successi elettorali dei partiti estremisti non costituiscano ancora un “biglietto per il potere” nell’Unione Europea, e la coalizione di partiti centristi rimanga la forza più importante nel Parlamento Europeo, i risultati delle votazioni indicano una tendenza che potrebbe annunciare una “era di… Una nuova destra nella politica occidentale”.

I firewall politici progettati per proteggere da gruppi una volta considerati inaccettabili sono crollati in un paese dopo l’altro. Ha aggiunto che il primo terremoto avvenuto circa dieci anni fa è stato l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

I politologi vedono il caso Meloni come un tipo di modello che i partiti estremisti seguono per guadagnare potere approfittando dei vuoti programmatici nei partiti tradizionali. Alla fine, le formazioni tradizionali si trasformano in gusci e non riescono a fermare la marcia nemmeno di partiti come i fratelli italiani Meloni, le cui radici affondano direttamente nel neofascismo del dopoguerra – ha sottolineato “Wapo”.