La Russia minaccia gli Stati Uniti dopo gli attacchi a Sebastopoli. Il Pentagono risponde

– Dietz ha affermato che l’Ucraina prende le proprie decisioni riguardo alla scelta degli obiettivi e conduce le proprie operazioni militari, riferendosi alle minacce espresse dalla Russia dopo l’attacco a Sebastopoli, che l’Ucraina ha effettuato utilizzando i missili ATACMS donati dagli Stati Uniti. Secondo Mosca, nell’attacco sono morte quattro persone e più di un centinaio sono rimaste ferite. Il Cremlino ha convocato l’ambasciatore americano Lynn Tracy al Dipartimento di Stato, ha accusato Washington di coinvolgimento nella direzione dei missili e ha minacciato “conseguenze”.

Commentando l’attacco, il sottosegretario di Stato per gli affari politici John Bass ha affermato che mentre gli Stati Uniti sono preoccupati per eventuali vittime civili in qualsiasi conflitto, Non ha potuto confermare le notizie di morti civili in seguito al bombardamento di Sebastopoli. Ha anche aggiunto che, a differenza della Russia, che ha lanciato attacchi sistematici contro obiettivi civili in Ucraina, Kiev è stata finora molto attenta a ridurre al minimo le vittime civili.

“Se si confronta la perdita di vite umane civili in Russia o nelle parti dell’Ucraina illegalmente occupate dalla Russia con la perdita di vite umane tra gli ucraini a seguito del bombardamento russo di ospedali, scuole e di tutta una serie di strutture civili, penso che ciò dimostri un enorme divario tra i due casi”, ha detto Bass.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha aggiunto che la Russia può “fermare questa guerra e le sofferenze che ha causato oggi se metterà fine all’occupazione del territorio sovrano ucraino e fermerà i suoi attacchi contro i civili”.