Hong Kong è “sopraffatta” dai casi di Covid-19 che raggiungono un livello record

Più di 2.000 nuovi contagi lunedì, 4.500 feriti iniziali

Scuole sospese fino al 6 marzo

La leader Carrie Lam dice che la città è sovraffollata e gli ospedali sono quasi pieni

HONG KONG (Reuters) – L’ultima ondata di contagi da COVID-19 ha “sopraffatto” Hong Kong, dove i casi quotidiani sono aumentati di quasi 20 volte nelle ultime due settimane, portando a una carenza di posti letto ospedalieri, ha affermato lunedì il leader della città. Lottando per trattare.

Carrie Lam, il capo dell’amministrazione nella città governata dalla Cina, ha pubblicato un cupo aggiornamento per i residenti già soggetti a rigide restrizioni sugli incontri sociali poiché le autorità sanitarie hanno segnalato 2.071 infezioni lunedì, con 4.500 casi positivi iniziali separati.

“L’assalto della quinta ondata dell’epidemia ha inferto un duro colpo a Hong Kong e ha sopraffatto la capacità della città di gestirlo”, ha detto Lam, aggiungendo che i pazienti hanno dovuto aspettare più a lungo per raggiungere le strutture di isolamento.

“La situazione è molto indesiderabile e il governo è preoccupato e dispiaciuto per questo”, ha detto.

Con il numero di casi in aumento, Lam ha affermato che la sua amministrazione si coordinerà con i funzionari cinesi per affrontare la “situazione aggravante”.

La Cina ha affermato che aiuterebbe la città con test, cure e quarantena e assicurerebbe risorse dai kit di antigeni rapidi e dai dispositivi di protezione alle verdure fresche.

Nonostante il recente aumento, i decessi nella piazza finanziaria globale sono ancora significativamente inferiori rispetto a città di dimensioni simili dallo scoppio dell’epidemia due anni fa.

Ma con il sistema sanitario già esaurito, gli esperti medici avvertono che la città potrebbe vedere 28.000 infezioni giornaliere entro la fine di marzo, con gli anziani non vaccinati particolarmente preoccupati. Per saperne di più

I dati dell’Autorità Ospedaliera della città hanno mostrato che i letti ospedalieri per i pazienti COVID-19 sono già occupati al 90%, mentre le strutture di isolamento sono vicine alla piena capacità. Per saperne di più

Larry Lee, direttore senior dell’Autorità ospedaliera della città, ha affermato che Hong Kong sta dando la priorità agli anziani, ai bambini e alle persone in condizioni critiche negli ospedali.

Lunedì, le autorità hanno detto che c’erano circa 1.000 pazienti in attesa di cure in ospedale.

Frattura del cordolo

Nonostante l’avvertimento sull’ultima ondata dell’epidemia, il numero totale di casi a Hong Kong dal primo scoppio dell’epidemia è di circa 24.000 infezioni, inclusi più di 200 morti, meno di molte altre grandi città simili.

Lam ha affermato che le autorità “non risparmieranno alcuno sforzo” per attuare una strategia di infezione da coronavirus “zero dinamico” a Hong Kong, che, come la Cina continentale, cerca di frenare l’epidemia non appena si verifica, a differenza di molti altri luoghi che stanno cercando di sopravvivere. con COVID.

All’interno della città, ai residenti è vietato riunire in pubblico più di due persone mentre la maggior parte dei luoghi, comprese scuole, chiese e palestre, sono chiusi. È vietato cenare nei ristoranti dalle 18:00 ora locale e la maggior parte delle persone lavora da casa.

Lunedì il governo ha annunciato che tutte le scuole sospenderanno le lezioni in presenza fino al 6 marzo.

Le severe restrizioni sui voli hanno trasformato Hong Kong in una delle principali città più isolate del mondo con i suoi confini effettivamente chiusi per quasi due anni.

Il governo della città discuterà di iniettare 27 miliardi di dollari di Hong Kong (3,46 miliardi di dollari) in un fondo anti-epidemia per sostenere le imprese e le persone colpite dalle rigide misure di distanziamento sociale della città, ha affermato il governo in una nota.

(1 dollaro = 7,8006 dollari di Hong Kong)

Segnalazioni aggiuntive di Annemarie Rowntree e Marius Zaharia. Montaggio di Jerry Doyle e Simon Cameron Moore

