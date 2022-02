I documenti Apple mostrano tre nuovi Mac all’orizzonte

Foto : Caitlin McGarry/Gizmodo

Apple probabilmente rilascerà modelli di iPhone e iPad aggiornati Si vocifera dell’evento il prossimo meseE ora, documenti scoperti di recente suggeriscono che i Mac potrebbero unirsi a loro.

Come l’ho notato Konsomac (attraverso 9to5Mac), Cupertino tech ha registrato tre Mac nel database normativo eurasiatico con i numeri di modello A2615, A2686 e A2681. I prodotti in questi file sono descritti come laptop e computer desktop e, se le voci sono accurate, possiamo considerare un Mac mini aggiornato, un iMac da 27 pollici e un MacBook Pro. Il database contiene due voci separate per tre prodotti totali.

Personal computer Apple A2615 e A2686 (versione software macOS 12) e loro parti.

Apple Portable A2681 (versione software macOS 12) e sue parti.

Il primo grande evento dell’anno di Apple si terrà l’8 marzo, secondo A Rapporto Bloomberg Il che prevede anche l’arrivo di un nuovo Mac con chip progettati da Apple verso marzo.

I file per questi misteriosi Mac sono stati rivelati poche settimane dopo che i modelli di iPhone e iPad sono apparsi nello stesso database, indicando l’imminente lancio della prossima generazione di iPhone SE e iPad Air. Come osserva 9to5Mac, questi tipi di file in genere compaiono alcuni mesi prima di essere rivelati, quindi il momento è che iPhone, iPad e Mac potrebbero debuttare nello stesso evento primaverile. Non scaveremo ancora nulla nella pietra, considerando che alcuni prodotti non sono stati divulgati fino a un anno dopo essere stati scoperti nei documenti normativi.

Insieme a nuovi telefoni, tablet e laptop, Apple dovrebbe debuttare con un Mac mini di fascia alta, secondo Apple. Diversi spunti affidabili. Dovrebbe funzionare con gli stessi chip M1 Pro e M1 Max che si trovano negli attuali MacBook Pro 14 e 16, dandogli un significativo vantaggio in termini di prestazioni rispetto al modello attuale.

Nell’annunciare i chip della serie M1 di Apple, Tim Cook ha affermato che il gigante della tecnologia completerà la transizione da Intel entro due anni. È sulla buona strada verso questo obiettivo, con solo tre prodotti – l’iMac Pro, il Mac mini di fascia alta e il Mac Pro – lontani. L’evento primaverile dello scorso anno, che si è svolto a metà aprile, ha visto il lancio di nuovi colorati iMac. Portare sul palco un nuovo iMac di fascia alta un anno dopo l’aggiornamento dell’iMac continuerà il ritmo del rilascio normalmente previsto di Apple. Per il Mac Pro, il modello basato su ARM arriverà probabilmente più tardi, anche se nel frattempo potremmo vedere una versione aggiornata da Intel.

La nostra ipotesi migliore è che questi file siano per il nuovo desktop Mac mini di fascia alta con chipset M1 Pro, l’iMac da 27 pollici con processori serie M1 e il MacBook Pro 14 aggiornato. Tuttavia, potremmo non vedere tutto, o addirittura uno di questi dispositivi arriverà a marzo, poiché si dice che l’evento primaverile si concentrerà sul nuovo iPhone SE e iPad Air. Inoltre, avrebbe senso per Apple ritardare la rivelazione di un nuovo Mac Pro fino al WWDC di giugno, e per coloro che si chiedono: si vocifera di un nuovo MacBook Air con processori M2 per la seconda metà di quest’anno.