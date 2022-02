Lo schema del Super Bowl di Shawn McVeigh fallisce. Gli arieti hanno vinto una volta che si sono adattati.

Ti svelo un piccolo segreto. Durante il Super Bowl di domenica, tutti noi scrittori di calcio abbiamo passato del tempo a pensare a come il risultato della partita plasmerà le narrazioni future. Come possiamo? Invece di aspettare di vedere cosa succede dopo la vittoria dei Rams o dei Bengals, ci siamo lanciati la pretesa: Se il Team X trova un modo per farcela, significa [insert take here].

A metà dell’ultimo quarto della vittoria per 23-20 dei Rams, ciò significava concentrarsi su Shawn McVeigh. Era un allenatore di Los Angeles il una storia. LA era sotto 20-16, e il loro attacco aveva appena vacillato per la terza volta consecutiva, due dei quali erano iniziati nelle immediate vicinanze della linea delle 50 yard. Ramez McVeigh era sull’orlo di un secondo trapianto di Super Bowl. Non è stato così male come i tre punti totali di Los Angeles contro i Patriots nel Super Bowl LIII, ma il loro punteggio di tre punti nel secondo tempo contro i Bengals è stato comunque piuttosto negativo.

Le devastazioni degli arieti d’attacco nel secondo tempo hanno avuto una spiegazione facile: infortunio. Odell Beckham Jr., il ricevitore da star, che è stato l’obiettivo più produttivo di Kames nel primo tempo, si è infortunato al ginocchio alla fine del secondo quarto e non è più tornato. La sua assenza, insieme alla mancanza di un inizio stretto per Tyler Higby, ha lasciato i Rams con quattro ricevitori larghi attivi e due tight end attivi – poi il tight end di riserva Kendall Blanton è caduto con un infortunio alla spalla nel terzo quarto, lasciando solo il terzo – L’incordatore Brian Hopkins sarà il centro. I primi tre leader della squadra senza Blanton? Tutti e tre e padella.

Con Beckham e Blanton messi da parte, i Rams erano magri tra i detentori del pass. Ma passare era l’unico modo per muovere la palla. Dopo che il terzo triathlon è terminato poco più di 10 minuti fa nel quarto quarto, i Rams hanno segnato 11 punti nella partita. Hanno portato la palla 18 volte – e nessuna corsa ha portato a un EPA positivo. In altre parole: ogni tentativo di corsa di Rams rende i Bengals più propensi a vincere la partita. Sorprendentemente, questa non è stata la prima partita in cui la squadra non è riuscita a produrre una prestazione positiva. Ma era la prima volta che l’allenatore non smetteva di chiedere giocate di fronte a una prestazione così scarsa.

Gli arieti hanno 0 campagne di successo (EPA > 0) su 18 carichi, 1 squadra su 4 ha avuto una percentuale di successo rapida dello 0,0% in una partita nelle ultime 6 stagioni, per Incorpora il tweet. Le altre tre squadre a fare questo erano tutte le numero uno… https://t.co/e1a8VDcKdv – Keegan Abdoo (@KeganAbdoo) 14 febbraio 2022

McVeigh probabilmente ha ritenuto necessario far girare la palla, visti gli infortuni ai ricevitori di passaggio. Forse sentiva che correre, anche inefficace, avrebbe determinato le imminenti riprese cinematografiche. Ad ogni modo, McVeigh si sbagliava. Il gioco di corsa dei Rams stava solo aiutando i Bengals.

Lo possiamo vedere osservando la reazione di Cincinnati all’attacco frettoloso di Los Angeles. I Rams volevano esaurire le formazioni condensate, il che richiedeva ai ricevitori di entrare strettamente nella linea offensiva per fornire un altro bloccante. I Rams hanno giocato raramente in qualcosa di diverso da 11 (un gruppo con un running back, un’estremità stretta e tre ricevitori larghi) in questa stagione. Affinché questa strategia sia praticabile, ricevitori ampi a Los Angeles dovere Contribuisci come bloccanti al gioco in corso.

Il problema di domenica era duplice. In primo luogo, senza Higbee e Blanton, gli arieti non avrebbero avuto problemi. Hopkins, costretto a giocare, è più di un ricevitore largo 6 piedi-4, 245 libbre. Né lui né Blanton hanno visto molto di un colpo nella stagione regolare, ed entrambi hanno lottato per identificare, connettersi e sinergizzare quando hanno lavorato con il resto dell’offensiva dei Rams per interrompere i fronti del Bengals.

In secondo luogo, i Bengala cambiarono intenzionalmente l’immagine che davano della linea degli arieti. Riducendo il fronte (spostando i guardalinee difensivi più vicini al centro della formazione) o inviando attacchi offensivi diretti al blitz, i Bengals hanno creato confusione e angoli vantaggiosi per i loro giocatori di linea e per la loro sicurezza. Per Los Angeles, l’implementazione di doppi team o il coordinamento di blocchi composti è diventato improvvisamente più difficile.

Mentre i Rams hanno avuto successo nel gioco di passaggio grazie a combo intense all’inizio – il quarterback Matthew Stafford ha avuto 4 passaggi su 5 per 54 yard con un touchdown al centro, interrompendo il gioco nel primo tempo – i Bengals vengono affrontati usando attacchi in ritardo per nascondere il pressing pacchetti e furto Stafford si è preso il tempo di prepararsi per i colpi profondi. Mentre i Rams sedevano nei loro intensi gruppi, i Bengals sono riusciti a portare così tanti corpi nella formazione, che è stato difficile anche per un veterano come Stafford determinare quale giocatore fosse il flop. Le clip sottostanti mostrano come funziona: al primo colpo in questo taglio, il mitragliere viene dopo Stafford e crea una velocità e un controllo. Al secondo colpo in questo taglio, il mitragliere si ferma, mescola il running back in protezione e riempie la finestra di schermatura.

Il gioco di corsa di Brahms non funzionava. Anche il gioco del pass Rams ha smesso di funzionare. Los Angeles non aveva i sottotitoli in un ricevitore largo o in un’estremità stretta. E la star diffusa Cooper Cope – che è stato recentemente nominato miglior giocatore offensivo della NFL – è in qualche modo resa passiva. Non ha visto un obiettivo in nessuno dei quarto quarto dei Rams. McVeigh, una delle menti dell’attacco moderno, avrebbe perso di nuovo, perché i principi base del suo schema (combo intensivo, scorrimento in gioco) erano stati rimossi. Sedici punti in 11 voli. La narrazione iniziò a stabilizzarsi.

Poi ha avuto luogo la campagna di Rams 12.

La prima cosa che ha fatto Los Angeles è stata espandersi. Secondo Keegan Abdoo di Next Gen Stats, la larghezza della formazione dei Rams ha registrato una media di 26,5 yard nel loro dodicesimo drive, un grande salto di 23,1 yard che hanno registrato una media nei primi 11. È stato un cambiamento sensato, e anche evidente in superficie: i Rams non hanno più minacciato la fuga, dato che hanno preso la palla a poco più di sei minuti dalla fine e avevano bisogno di un touchdown per prendere il comando.

Anche questo era un atto di imitazione. Una propaggine dell’albero degli allenatori di McVay, l’allenatore dei Bengals Zach Taylor ha rapidamente ampliato la sua squadra una volta che ha assunto il lavoro dei Bengals. Puoi vedere il salto di Cincinnati in vista della formazione dopo che la squadra ha redatto un distretto.

I Rams hanno registrato la media della formazione più intensa di tutta la stagione sotto Sean McVeigh, ad eccezione del 2021 dove si sono classificati al quinto posto. Nel frattempo, Zach Taylor e i Bengals hanno unito le forze in formazioni più ampie da quando hanno arruolato Joe Burrow nel 2020.# Casa Ramez | #RegolaLa Giungla pic.twitter.com/dbr9RMV1e6 – NextGenStats 8 febbraio 2022

Le formazioni sparse costringono la difesa ad allargarsi con loro, rendendo più facile per i quarterback esperti come Burrow e Stafford effettuare letture pre-partita o diagnosticare i proiettili di copertura. Dopo essere entrati in queste formazioni, i Rams si aspettavano di vedere la copertura dell’area dalla difesa del Bengala – e l’hanno ottenuta. Di ritorno da Keegan Abdoo a Next Gen Stats: nelle prime 11 run di domenica, i Rams erano in formazioni 3×1 nel 54% dei tiri offensivi. Quel numero è sceso al 33 percento nella dodicesima unità. Queste scelte sono state sostituite da formazioni 2 × 2 con quattro ricevitori (tre larghe convenzionali e Hopkins, estremità flessibili strette). Los Angeles ha utilizzato queste formazioni nel 16% dei tiri nel suo primo 11 drive e nel 40% dei tiri nel suo 12esimo drive.

Non sono state solo le nuove formazioni ad aiutare. Era anche il ritmo con cui i Rams entravano in quei look. I Rams non avevano bisogno di sostituire nuovi giocatori, quindi si precipitarono in linea e costrinsero i Bengals a fare chiamate difensive rapide e semplici per mantenere un ritmo difensivo. Quelle chiamate difensive fornirono ai Rams una copertura dell’area, che potevano anticipare e sfruttare. “Avevamo così fretta durante tutto l’ultimo viaggio”, ha detto Cobb dopo la partita. “Essere in grado di impedire loro di fare degli affondi, ma anche tenerli nell’area chiama dove puoi mettere un po’ di pressione su di loro e ricevere chiamate, si sentono a proprio agio nel suonare e in alcune cose e lasciare che Matthew e io troviamo dei punti deboli lì”.

Metti da parte per un momento gli spread e le configurazioni 4D. Il ritmo era la cannuccia che muoveva la bevanda. Dopo la partita, Stafford ha detto che i Bengals “hanno giocato un gruppo di giocatori di copertura, raddoppiavano il fold del gioco ogni tre punti, e sai, abbiamo appena perso alcune giocate qua e là che sarebbero state grandi giocate per noi. E in quell’ultimo viaggio, ho pensato che Sean avesse fatto un lavoro incredibile permettendoci di uscire e suonare con una serie di ritmi”.

Il quarterback dei Bengals Chidubi Ozi ha detto che i Rams “stavano camminando sulla palla, stavano camminando veloci e non siamo stati davvero in grado di trarne vantaggio come facciamo sempre”. Sam Hubbard, il defender di Cincinnati, ha detto che i Bengals si aspettavano che i Rams andassero veloci a un certo punto, ma non era abbastanza. “Hanno fatto un ottimo lavoro mettendo insieme 15 commedie o qualcosa del genere nel momento più critico”, ha detto. “Matt Stafford è un centrocampista incredibile, quindi grazie a loro sono scesi e hanno vinto la partita, e abbiamo dovuto fermarli”.

Per tutta la partita, i Bengals hanno difeso l’attacco di McVay, finché all’improvviso non lo sono stati. Stavano difendendo l’attacco di Taylor in termini di formazioni veloci e lanci. Una volta che McVay ha tirato indietro i Bengals con questo approccio, non si è mai fermato per farli recuperare. La campagna vincente di Ramez nel gioco è stata tutt’altro che perfetta. LA ha dovuto convertire quarto e 1 dopo che la terza e una serie di un gruppo intenso non sono riuscite a guadagnare un pollice. Ma ha fatto il suo lavoro: facile, i lanci dal basso sono diventati molto più disponibili.

Questo impulso è stato guidato soprattutto da Stafford. Il momento è stato un definitivo promemoria di ciò di cui era sempre stato capace, ma è stato costantemente ignorato quando stava giocando nelle insensate partite della stagione regolare a Detroit. In una sequenza cruciale di domenica, dopo aver spostato con attenzione l’attacco dei Rams in campo, Stafford ha tirato Von Bell abbastanza lontano dalla sua finestra dell’area per sferrare un potente colpo a Cobb con passo deciso, sopra la metà. È stato un guadagno di 22 yard, l’unica partita su 20 yard giocata dai Rams dopo che Beckham ha lasciato l’infortunio. Era l’unico di cui avevano bisogno.

La dodicesima unità è stata tutta incentrata sul cambiamento per McVay. Non solo il cambio di quarterback, però, perché lo scambio dei Rams per la promozione da Jared Goff a Stafford è stata la mossa decisiva nella loro ultima stagione fuori. Non solo un cambio di personale, Rams ha dovuto superare innumerevoli infortuni prima e durante il Super Bowl. Riguardava anche i cambiamenti tattici all’interno del gioco che non è riuscito a fare nella sua prima apparizione al Super Bowl. La difesa avversaria ha rimosso quello che voleva fare, ma a differenza della sconfitta per 13-3 contro i Patriots, si è adattato. Non era carino, e non era istantaneo. Bastava ancora per cambiare la narrazione.

Ci sono molti universi in cui il Twelfth Rams Engine non si verifica. Diamine, ci sono molti universi in cui i Rams non segnano i field goal dell’ultimo secondo contro i Pirates oi 49ers, e in cui i Bengals non riescono ad affrontare Titani o boss. Questo è stato un playoff disordinato e da quel pasticcio estrarremo ed estrarremo molte narrazioni. Nonostante tutta l’attenzione sull’approccio onnicomprensivo di Stafford e Rams, la stagione NFL è stata ridotta a un vantaggio. McVay aveva il talento e i mezzi per adattarsi, e di conseguenza i Rams sono campioni del Super Bowl.