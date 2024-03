La stella russa è esplosa di rabbia. Una svolta sorprendente degli eventi e queste parole per il tennista professionista

Andrej Rublev È senza dubbio un ottimo tennista, lo dimostra il fatto che è al quinto posto nella classifica mondiale e ha vinto 15 tornei di singolare. Tuttavia, il russo ha un grosso difetto: si arrabbia facilmente in campo e, quando lo fa, a volte perde tutta la calma.

Il 26enne ha recentemente preso parte alla competizione di Dubai, dove inizialmente si è comportato bene, battendo Zhang, Kazoo e Korda, fino ad affrontare in semifinale la rappresentativa del Kazakistan. Alessandra Pubblica.

La battaglia fu estremamente feroce, ma non finì mai. Nel terzo gruppo RobloInsoddisfatto della decisione di uno degli arbitri di linea, iniziò a gridare le sue lamentele direttamente contro di lui. Avrebbe dovuto usare parole oscene nella sua lingua madre, ma sfortunatamente uno degli altri giudici conosceva il russo. impatto? Interruzione immediata della partita ed esclusione dal torneo. Qui le spiegazioni non sono servite e nemmeno le indicazioni di Bublik che lui stesso voleva continuare la competizione.

Comportamento scandaloso da parte di un tennista russo! È stato escluso/PulsatSport/PulsatSport

Andrey Rublev ha rotto il silenzio in seguito alla decisione dell'ATP. “Lo spero…”

Finalmente Giocatori di tennis professionisti Poi Maneggia il quinto missile al mondo con la massima cautelaPerché, contrariamente alle prime indicazioni, il tennista non ha perso i punti in classifica e le vincite in denaro ottenute a Dubai. Separare Roblo Lo ha riassunto poco dopo sui social.

"Vorrei ringraziare il Comitato per i Ricorsi per aver accettato il mio ricorso e per aver modificato la decisione originale Giocatori di tennis professionisti Il giocatore ha scritto: "Riguardo alla mia esclusione a Dubai e alla privazione dei punti e dei soldi che ho ottenuto la scorsa settimana".

Spero che in futuro l'ATP esamini più da vicino le regole e apporti modifiche in modo che l'arbitro non possa forzare la fine della partita senza prove chiare e senza consentire al giocatore di utilizzare il replay video. ~ ha sottolineato.

Ha aggiunto: “Anche se sono deluso di non essere riuscito a finire in semifinale a… DubaiSono grato per tutto il supporto che ho ricevuto negli ultimi due giorni e ho ricevuto molti messaggi. Grazie a tutti per il vostro supporto e prometto che imparerò da questo e cercherò di diventare un giocatore e una persona migliore”.

Andrey Rublev si prepara a giocare a Indian Wells. I rischi includono: Hubert Hurkacz

Un'opportunità per una sorta di riabilitazione Rublev Arriverà molto presto, perché è attivo Pozzi indianiIl BNP Paribas Open si terrà a partire dal 6 marzo. La russa, come le altre stelle in classifica, inizierà la gara di singolare dal secondo turno. Sarà uno dei suoi rivali nella corsa al titolo Hubert Hurkacz.

Andrej Rublev/Thomas Coix/AFP – Antoine Couverselles/Antoine Couverselles/dpi via AFP/Agenzia di stampa francese