Drone americano sull’Ucraina Migliaia di persone lo guardavano

Più di 21.000 persone hanno utilizzato Flightradar24.com per tracciare la posizione di un drone spia statunitense in tempo reale. Persone. Questo è l’aereo più monitorato in tutto il sito.

L’RQ-4 Global Hawk è partito dalla sua base militare in Sicilia e nelle ultime ore ha monitorato località strategicamente importanti in tutta l’Ucraina. Lei, tra gli altri, era vicino al confine con RussiaIn prima fila in Bielorussia e Donbass.

Il drone ha sorvolato l’Ucraina durante la notte da domenica a lunedì e ha completato la sua missione solo lunedì pomeriggio. Poi il 17 tornò in Sicilia.

Sabato, il drone ha formato un aereo sul Mar Rosso, dove attualmente ci sono circa 30 navi militari di proprietà della Marina russa. Devono partecipare alle esercitazioni della Marina del Mar Nero. Prima ancora, territorio UcrainaSoprattutto intorno al confine russo, un aereo militare statunitense è stato pattugliato da E-8 Joint Star.

Come funziona il drone RQ-4 Global Hawk?

Secondo il sito Web del produttore, i droni RQ-4 Global Hawk sono controllati da remoto. Sono usati per svolgere attività di intelligence e intelligence. Possono trasferire i dati raccolti in tempo reale.

In passato, questi tipi di droni venivano utilizzati dalle forze armate statunitensi per spiare gli aerei Afghanistan Nel 2001, ma nel 2016 in Ucraina. Possono salire fino a una velocità massima di 629 km/he la loro autonomia supera i 22mila. Km Il produttore garantisce che il drone possa funzionare alla massima velocità per più di 30 ore.

Fonti: airforcetimes.com, airrecognition.com, northropgrumman.com, af.mil, mil.in.ua

