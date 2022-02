Stabilità del petrolio, vicino al massimo degli ultimi sette anni a causa delle tensioni tra Ucraina e Russia

LONDRA (Reuters) – I prezzi del petrolio si sono stabilizzati lunedì in oscillazione commerciale, dopo aver toccato i livelli più alti degli ultimi sette anni a causa dei timori che una possibile invasione russa dell’Ucraina possa portare a sanzioni statunitensi ed europee che interromperebbero le esportazioni da uno dei due paesi . I principali produttori mondiali.

Il greggio Brent è sceso di 11 centesimi, o 0,1 per cento, a $ 94,33 al barile entro le 09:10 GMT, dopo aver precedentemente raggiunto un picco a $ 96,16, il massimo da ottobre 2014.

Il greggio US West Texas Intermediate è salito di 1 centesimo, o meno dello 0,1%, a 93,11 dollari al barile, avvicinandosi al massimo della sessione di 94,94 dollari, il più alto da settembre 2014.

“I partecipanti al mercato temono che il conflitto tra Russia e Ucraina possa interrompere le forniture”, ha affermato Giovanni Stonovo, analista delle materie prime di UBS.

Ha aggiunto che il mercato petrolifero è molto sensibile a qualsiasi notizia di una possibile interruzione dell’approvvigionamento poiché le scorte di petrolio sono basse e si prevede che la capacità inutilizzata dei produttori di petrolio diminuirà.

I commenti degli Stati Uniti sull’imminente attacco della Russia all’Ucraina hanno scosso i mercati finanziari globali.

Gli Stati Uniti hanno affermato domenica che la Russia potrebbe invadere l’Ucraina in qualsiasi momento e potrebbe creare un pretesto improvviso per un attacco. Per saperne di più

“Se c’è un movimento di forze, allora il greggio Brent non avrà problemi a superare i $ 100”, ha affermato in una nota l’analista di OANDA Edward Moya.

“I prezzi del petrolio rimarranno molto volatili e sensibili a maggiori aggiornamenti sulla situazione in Ucraina”.

Le tensioni arrivano quando l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e i suoi alleati, un gruppo noto come OPEC+, lottano per aumentare la produzione nonostante l’impegno mensile di aumentare la produzione di 400.000 barili al giorno fino a marzo.

Mentre le tensioni geopolitiche contribuiscono ad aumentare la visione rialzista, il ciclo di questo gigante petrolifero è fondamentalmente guidato, hanno affermato gli analisti di RBC Capital.

“Vediamo un aumento dei prezzi per toccare o flirtare $ 115 al barile o superiore quest’estate”, ha detto l’analista Mike Tran in una nota.

L’Agenzia internazionale per l’energia ha affermato che il divario tra la produzione OPEC+ e il suo obiettivo è aumentato a 900.000 barili al giorno a gennaio, mentre JPMorgan ha affermato che il divario per la sola OPEC era di 1,2 milioni di barili al giorno. Per saperne di più

“Stiamo notando segni di tensione in tutto il gruppo: sette membri dell’OPEC-10 non sono riusciti a raggiungere gli aumenti delle quote per il mese con i maggiori deficit mostrati dall’Iraq”, hanno affermato gli analisti di JPMorgan in una nota l’11 febbraio.

La banca ha aggiunto che il superciclo è in pieno svolgimento con “i prezzi del petrolio potrebbero superare i $ 125 al barile con l’aumento del premio per il rischio di capacità in eccesso”.

Gli investitori stanno anche osservando i colloqui tra Stati Uniti e Iran per rilanciare l’accordo nucleare del 2015.

Lunedì, un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato che i colloqui non erano giunti a un vicolo cieco, sebbene un alto funzionario della sicurezza iraniano avesse affermato in precedenza che i progressi nei colloqui erano diventati “più difficili”. Per saperne di più

Rapporti aggiuntivi di Bozorgmehr Sharafuddin a Lonoden e Florence Tan a Singapore; Montaggio di Kenneth Maxwell, Kim Coogill e Michael Urquhart

