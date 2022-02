Il trailer di Doctor Strange 2 introduce Charles Xavier e Evil Wanda

meraviglia



Inizia l’incubo. Il dottor Strange è entrato in un multiverso di follia nuovo trailer Durante il Super Bowl di domenica, dandoci ulteriori spunti sul Day 28 Universo cinematografico Marvel prima del film Rilasciato il 6 maggio. Il mago Benedict Cumberbatch e i suoi nuovi compagni saranno visti viaggiare attraverso il multiverso, mettendoci in molti titoli.

Guarda il nuovo trailer qui sotto.

Per queste incisioni, una voce familiare risuona a 1:18, appartenente a Charles Xavier dei film degli X-Men – Versione precedente Interpretato da Patrick Stewart.

“Dobbiamo dirgli la verità”, dice Xavier, alludendo a una grande rivelazione.

Monica Rambo, figlia La defunta Maria Rambo Da Captain Marvel, anche lui è pronto per il viaggio, con I poteri che hai in WandaVision Sembri più avanzato in combattimento con Scarlet Witch.

La storia della mobilità a dimensione parallela segue gli eventi di realtà contorta di loki e Spider-Man: Non c’è spazio per casa, l’ultimo dei quali ha assistito a uno strano pasticcio con il tessuto dell’universo per aiutare Peter Parker. Strange chiede l’aiuto di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), alias Scarlet Witch, che da allora vive in isolamento. Hai incasinato le menti di un’intera città in WandaVision. Anche se, in questo trailer, Wanda sembra piuttosto amareggiata e sembra che potrebbe interpretare un ruolo più sinistro.

Questa avventura introdurrà anche l’America Chavez (Xochitl Gomez), la cui controparte comica ha la capacità di fare buchi nella realtà e saltare attraverso il multiverso.

il ex rimorchio In primo piano c’è anche l’ex strano alleato Carl Mordo (Chiewetel Ejiofor), il subdolo bizzarro Supremo, che è apparso L’anno scorso tra e se…?e l’ex fidanzata di Strange, Kristen Palmer (Rachel McAdams).

Film in arrivo nel 2022 da Marvel, Netflix, DC e altri

Visualizza tutte le foto