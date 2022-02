Le sanzioni europee prendono di mira la cerchia ristretta di Putin

A Washington, il presidente Biden ha anche intensificato le sanzioni, il giorno dopo aver bloccato due importanti istituzioni finanziarie russe dal finanziamento occidentale e aver limitato l’accesso della Russia ai mercati del debito. Ha affermato che la nuova misura ha preso di mira una filiale del gigante energetico russo Gazprom, che ha costruito il gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia alla Germania. Martedì, Germania Il certificato è stato interrotto dall’oleodotto.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha imposto un divieto di viaggio a tre ricchi russi – Gennady Timchenko, Boris e Igor Rothenberg – e ha affermato che tutti i beni britannici che avevano nel paese sarebbero stati congelati.

Nel complesso, mentre le sanzioni hanno colpito alcune delle persone più importanti intorno a Putin e l’accesso dello Stato ai mercati del debito, non si sono tradotte in misure più forti che potrebbero danneggiare non solo i russi ordinari ma anche gli europei, che potrebbero essere colpiti da maggiori prezzi dell’energia, tra l’altro. E negli ultimi anni, il signor Putin ha fatto Rafforzare la capacità della Russia di resistere alle sanzioniriducendo l’uso del dollaro, accumulando riserve di valuta e reindirizzando il commercio lontano dalle importazioni occidentali.

Tuttavia, hanno affermato gli esperti, le misure europee sono state impressionanti perché sono state consegnate in modo insolitamente rapido e senza intoppi, sono state ben coordinate con le misure a Washington ed erano emblematiche della volontà del blocco di stringere le viti su Putin e su coloro che lo circondano.

L’Occidente ha chiarito che potrebbero essere imposte più sanzioni.

“Questo è solo un punto di partenza”, ha affermato John Bedford, partner dello studio legale Dechert LLP. “Mi aspetto che molte di queste persone non avranno interessi finanziari significativi nell’UE, quindi le sanzioni non avranno un impatto diretto. Non è il nome dei pochi grandi, o perché li trattengono per dopo o perché non c’è il desiderio di metterli in lista a questo punto”.