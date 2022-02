Guerra ucraino-russa: aggiornamenti live e video

SOCHI, Russia – Migliaia di persone sono scese domenica nelle strade delle città russe per protestare contro la decisione del presidente Vladimir Putin di invadere l’Ucraina, rischiando pestaggi e arresti.

Le proteste di domenica sono arrivate sulla scia di manifestazioni contro la guerra simili in tutto il paese che si sono svolte in dozzine di città russe ogni giorno da quando le forze russe hanno attraversato il confine ucraino giovedì mattina presto. I manifestanti sono andati anche nelle città di tutto il mondo.

Diversi manifestanti russi si sono detti scioccati dalla decisione di Putin di inviare truppe e armi pesanti in quella che molti in Russia vedono come una “nazione sorella”. Milioni di russi hanno parenti o amici nelle città ucraine. Molti sono cresciuti in Ucraina e ne amano i ricordi d’infanzia.

Durante le proteste, molte persone hanno affermato di essere venute per esprimere la loro solidarietà al popolo ucraino ed erano fiduciose che la decisione del signor Putin avrebbe gravemente danneggiato la Russia.

Fyodor Zhurov, ad esempio, ha affermato di non aver mai partecipato a proteste prima, ma è rimasto scioccato giovedì quando ha letto la notizia che la Russia aveva attaccato l’Ucraina, il paese in cui vivono i suoi parenti.

“Comincio a vergognarmi di vivere in Russia”, ha detto Gurov, 22 anni, parlando al telefono da un’auto della polizia dove era trattenuto.

Domenica, il signor Zhurov ha detto di essere venuto a stare di fronte all’edificio degli Affari esteri russi nel centro di Mosca con un poster che diceva “No alla guerra!” Poco dopo il suo arrivo, la polizia lo ha arrestato e ha minacciato di rompergli la mano. Assistente di volo, il signor Gurov teme di perdere il lavoro dopo che i paesi europei hanno chiuso il loro spazio aereo ai voli russi.

A Mosca, folle di persone si sono mosse per il centro della città gridando “No alla guerra!” Per rendere più difficile la loro detenzione da parte della polizia, hanno cercato di non concentrarsi in un posto. Tuttavia, la polizia ha arrestato più di 1.100 persone nella sola capitale russa e più di 1.100 in altre città russe secondo OVD Info, un gruppo per i diritti umani che segue gli arresti durante le manifestazioni in Russia.

Oltre ad arrestare le persone durante le manifestazioni, le autorità russe hanno anche affermato che aumenteranno la pressione in altre aree. I dipendenti del governo che hanno firmato lettere e petizioni contro la guerra, ad esempio, sono stati minacciati di licenziamento.

Domenica, l’ufficio del procuratore generale russo ha avvertito i russi che fornire “assistenza indefinita a un’organizzazione straniera o ai suoi rappresentanti in attività dirette contro la sicurezza della Russia” potrebbe essere caratterizzato come alto tradimento, punibile fino a 20 anni di carcere. L’organismo di controllo delle comunicazioni russo ha annunciato venerdì che limiterà parzialmente l’accesso a Facebook come rappresaglia per la restrizione di alcuni account dei media pro-Cremlino.

Domenica, molti russi sono anche arrivati ​​su un ponte di fronte al Cremlino per deporre fiori nel luogo in cui Boris Nemtsov, un importante politico russo dell’opposizione, è stato brutalmente assassinato. fucilato a morte Sette anni fa. Durante la sua carriera politica, Nemtsov si è espresso contro qualsiasi forma di aggressione russa contro l’Ucraina.

Alcune persone che giovedì hanno preso parte alla prima ondata di proteste, non sono riuscite a uscire di nuovo per evitare di commettere due volte lo stesso crimine. Alexei Kudasov, ad esempio, è stato arrestato giovedì e successivamente rilasciato, quindi ha deciso di non rischiare, ma si è detto pronto “a fare di tutto per fermare questo incubo”.

Ha affermato che la decisione di Putin non porterebbe “nient’altro che dolore a entrambe le parti del conflitto”, aggiungendo che avrebbe donato alle organizzazioni per i diritti umani e aiutato a diffondere informazioni oneste sul conflitto.

“Le persone non dovrebbero passare le notti in metropolitana per un altro capo di stato che trasporta soldatini di latta su una mappa”, ha detto il copywriter Kodasov, 31 anni. “Molti di noi hanno parenti e amici in Ucraina – e attaccare un simile vicino è una decisione assolutamente brutale”.