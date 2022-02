Elden Ring: come evocare spiriti e usare l’evocazione della cenere

Come usi evocare gli spiriti a anello antico? Come usi evocando cenere Nell’Anello Elden? Probabilmente sarai in grado di accedervi evocando cenere Prima di ottenere effettivamente la possibilità di usarlo, come colore cenere di lupo. In questo Guida dell’anello di EldenLo riveleremo Come evocare spiriti e usare Ashes Summons. Per ulteriori informazioni sul ritiro, vedere la pagina seguente: Anello Elden: Come funzionano il multiplayer e l’evocazione?.

Elden Ring: come evocare l’anima e usare l’evocazione della cenere

Per iniziare a usare evocando cenereDovrai incontrare e parlare con un certo NPC. Li troverai dentro Elie Chiesa, ma solo in un determinato momento. Quindi, riposati Il luogo della grazia All’interno della chiesa poi cambia l’ora del giorno a notte. Quando riprendi il controllo del tuo personaggio, dovrebbe esserci un nuovo NPC con cui parlare con un enorme cappello seduto sul muro alla tua destra. Trascorrere tutti i suoi dialoghi alla fine ti ricompenserà campanello dell’anima. Questo è solo dopo che l’hai fatto Ho incontrato Melina e ho imparato a salire al livello successivo.

Con esso in un file sterile e il evocando cenere Parte della tua lista Articoli velociSarai in grado di usarlo evocando cenere quando sono disponibili. Questo di solito accade durante i combattimenti contro i boss. L’evocazione della cenere può essere potenziata (vedi anche: Elden Ring: come aiutare Roderica a Stormhill Shack e potenziare Ashes) per renderli più forti e più sani.

Ti sei chiesto come usarlo evocando cenere a anello antico? Facci sapere nei commenti qui sotto e dai un’occhiata al nostro sito Guida dell’anello di Elden Per ulteriore aiuto e informazioni, tra cui miglior semestre.