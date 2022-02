I Mets assumono Elizabeth Bain per un trasloco storico al front office

Il primo front office di Billy Ebbler come direttore generale dei Mets è storico.

La squadra sta nominando Elizabeth Bean come direttore delle operazioni della major league, secondo più rapporti. La rende la giocatrice di baseball femminile con il punteggio più alto nella storia del club.

Elisabetta Ben Twitter / @elizabenn

Ha trascorso gli ultimi quattro anni lavorando per la Major League Baseball, iniziando come stagista per i programmi per i giovani e stagista per le relazioni di lavoro e facendosi strada fino alla sua ultima posizione di Senior Baseball Operations Coordinator, Secondo la sua pagina LinkedIn.

Il canadese, che ha conseguito un master in filosofia alla Columbia ed è stato assistente docente al Lehman College, ha anche trascorso del tempo come allenatore di baseball con i Blue Jays nel 2015. Ben è un lanciatore che gioca nel Metro Baseball di New York City. Campionato nei fine settimana dal 2016 al 2018.

L’Eppler è stato assegnato al Mets GM a novembre.