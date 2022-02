William e Kate “Stand with the People of Ukraine”

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno espresso la loro solidarietà al popolo ucraino.

William e Kate hanno twittato il loro sostegno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e a “tutto il popolo ucraino” in un tweet firmato personalmente con le loro iniziali.

La coppia ha incluso la bandiera dell’Ucraina nel loro tweet, che il primo ministro Boris Johnson ha ritwittato.

Hanno scritto: “Nell’ottobre 2020 ho avuto l’onore di incontrare il presidente Zelensky e la First Lady per conoscere la loro speranza e ottimismo sul futuro dell’Ucraina.

“Oggi siamo con il presidente e tutto il popolo ucraino mentre combattono coraggiosamente per questo futuro W&C”.

Nell’ottobre 2020, William e Kate hanno accolto al pubblico il signor Zelensky e sua moglie Olena a Buckingham Palace a nome della regina.

La coppia reale ha incontrato il presidente e sua moglie, che erano in visita di due giorni, nella sala del trono del palazzo.

Commentando il tweet, Joe Little, caporedattore della rivista Majesty, ha dichiarato all’agenzia di stampa palestinese: “Una mossa straordinaria del duca e della duchessa di Cambridge – W&C per indicare il loro impegno personale – e un chiaro segno di quanto si sentano fortemente riguardo al situazione in Ucraina”.

“Ma non sono i primi reali a commentare; giovedì il re e la regina dei Paesi Bassi hanno rilasciato una dichiarazione”.