Guerra Ucraina e Russia, notizie Kiev: aggiornamenti in tempo reale

PAVLOGRAD, Ucraina – Quando l’esercito ucraino è entrato in guerra giovedì, lo stesso ha fatto un esercito di volontari e attivisti che da anni sostiene l’esercito mal finanziato del Paese con la donazione di vestiti caldi, attrezzature mediche, walkie-talkie e persino cibo.

Nella lotta tra gli eserciti di due nazioni, questo tipo di appoggio popolare all’esercito potrebbe non sembrare molto rilevante. Ma ha svolto un ruolo fondamentale nelle più limitate incursioni russe nel 2014 e nel 2015. Decine di gruppi di volontari ben organizzati oggi hanno la capacità di resistere ai soldati russi se rimangono occupati.

“Ci stiamo preparando per questo da anni”, ha detto Yuri Scripts, un neurochirurgo che si è offerto volontario come medico sul campo di battaglia. Appartiene al battaglione medico degli ospedali, di stanza qui in questa città dell’Ucraina orientale ora a poche ore di auto dalle posizioni segnalate delle forze russe in avanzata.

In un magazzino di mattoni trasformato nel loro quartier generale, dove ardeva una gigantesca stufa a legna, i medici volontari hanno trascorso giovedì a preparare zaini e borse con forniture mediche di emergenza, principalmente solo ciò che era necessario per fermare l’emorragia: un laccio emostatico, un fattore di coagulazione, bende.

L’Organizzazione dei medici volontari e dei paramedici lavora da anni in prima linea nella guerra dell’Ucraina orientale, dove i separatisti sostenuti dalla Russia combattono le forze ucraine. I volontari trasportano il personale militare ferito in un ospedale civile per alleggerire il carico sui militari e, con un misto di rabbia e determinazione, si sono preparati per quello che forse oggi è un compito molto più grande.

“Il mondo intero è debole”, ha detto il signor Scripts. “Putin non ha davvero reagito, e questo è il risultato”.

Giovedì i paramedici volontari ucraini nella loro base a Pavlograd. credito… Lynsey Addario per il New York Times

Sulla parete erano appese le immagini di otto medici volontari del gruppo uccisi nei combattimenti a est, iniziati nel 2014 ma sempre confinati in una parte dell’Ucraina, in contrasto con la più ampia offensiva lanciata dalla Russia giovedì.

Ceri votivi erano su uno scaffale sotto le foto, e alcune cose da ricordare ai volontari: macchie dell’uniforme, una piccola collezione di schegge frastagliate, fotografie.

Nell’ultimo anno, il governo del presidente Volodymyr Zelensky ha cercato di formalizzare il lavoro di tali organizzazioni, che vanno da gruppi non statali di comportamento moderato a gruppi paramilitari armati e politicamente attivi, fino a un gruppo nazionale sotto un comando militare, chiamato Forze di difesa regionali. Questo business è rimbalzato lo scorso autunno, quando la Russia ha mobilitato le sue forze.

Le forze di difesa, insieme ai gruppi indipendenti, sono viste come il nucleo di una potenziale ribellione contro l’occupazione russa.

“Molte persone comuni sono pronte a resistere se i funzionari di Kiev si arrendono”, ha detto Oleksandr Isenko, il paramedico volontario. L’ala medica di questo movimento ha elaborato piani per curare i combattenti feriti in luoghi segreti? Ha risposto: “Nessun commento”.

Tutte le forniture mediche sono state donate e medici e infermieri stanno offrendo il loro tempo volontariamente, ha affermato Anna Vidianovich, vicedirettrice del gruppo.

“Penso che il nostro esercito non permetterà l’occupazione”, ha detto, ma non sembrava troppo ottimista. Citando una dichiarazione rilasciata dal presidente Biden prima dell’attacco russo, ha detto: “La Russia ha una lista di volontari e patrioti” per l’arresto.

Ciò significa che le persone lo adorano. Era preoccupata che i membri del gruppo potessero essere rapidamente traditi dai vicini in una città in cui prevaleva il sentimento filo-russo, se fosse apparso l’esercito russo.

“Ognuno ha un vicino pronto a tradirli”, ha detto. “Non so come posso restare qui e non essere arrestata, forse anche torturata”, ha detto. “È difficile immaginare di restare qui.”