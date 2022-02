Apple immagina un Mac-Inside-a-Keyboard che rievoca i computer domestici degli anni ’80

Apple sta esplorando la possibilità di integrare un Mac perfettamente funzionante in una tastiera, che ricorda i computer domestici degli anni ’80, come il Commodore 64 e il Sinclair ZX Spectrum.

Il concetto è stato svelato dall’US Patent and Trademark Office in una nuova domanda di brevetto per Apple chiamata “computer nel dispositivo di input,Il che descrive uno chassis in stile Magic Keyboard più spesso con “tutti i componenti di un PC ad alte prestazioni” integrati sotto il cofano.

Il brevetto descrive un tale dispositivo, che può essere collegato a un monitor esterno separato tramite una singola porta I/O progettata per ricevere sia dati che alimentazione, ed essere accoppiato in modalità wireless con un trackpad o un mouse per input aggiuntivi.

Sebbene i dispositivi informatici portatili, come laptop e tablet, possano essere agganciati a una postazione dell’ufficio o dell’home office che include un display secondario per fornire un’esperienza di elaborazione simile a quella del desktop computing, questi dispositivi richiedono comunque un set aggiuntivo di input hardware per simulare un desktop di un computer. Inoltre, il display principale di dispositivi come laptop e tablet potrebbe non essere utilizzato così spesso quando il dispositivo è agganciato a una stazione che include un display secondario, aggiungendo dimensioni e costi non necessari a questi dispositivi informatici portatili.

I dispositivi di elaborazione qui descritti possono includere o altrimenti contenere uno o più componenti di elaborazione all’interno di un dispositivo di input per fornire un’esperienza di elaborazione desktop mobile ovunque con uno o più schermi di computer. Ad esempio, un utente può spostare una tastiera che contiene un computer, invece di trasportare un intero laptop o una torre e una tastiera. Poiché è spesso necessaria una qualche forma di dispositivo di input per interagire o interagire con un computer, l’inclusione di componenti informatici all’interno di un alloggiamento o contenitore di dispositivi di input può eliminare la necessità di set ridondanti di dispositivi di input e ridurre il numero di componenti che devono essere spostati dal utente. Inoltre, il dispositivo di input può eliminare componenti aggiuntivi come i display, che non sono necessari se utilizzati con un monitor di computer autonomo, riducendo così costi e dimensioni.