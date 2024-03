Forse non dovrei preoccuparmi dei giochi ispirati al fantasy polacco

Messaggio

Prima o poi doveva succedere: sia Lord of the Ice Garden che Thorgal dovevano aspettare i loro videogiochi. Allora perché proprio oggi, quando sono stati annunciati, entrambi contemporaneamente! – Per qualche motivo non riesco a godermelo?























E non sono io personalmente, ma Krzysztof “Draug” Mysiak, che ha effettivamente scelto nel 2015 Maestro del giardino di ghiaccio Grzędowicz come candidato a diventare il prossimo il mago – Ma questo dovrebbe diventare un gioco Sentiamo tutti sotto la pelle che sta succedendo qualcos'altro qui, su un adattamento cinematografico o forse due, su un fenomeno culturale, su una fila di cuori e anime, sulla prima cosa che ci viene in mente quando ci chiediamo di cosa possiamo essere orgogliosi come polacchi. Fino a il mago Siamo orgogliosi, indipendentemente dalle nostre sensazioni personali su ciascuna delle tre partite.





Guardiamo quindi alle ultime conquiste dell'immaginazione polacca come una madre che sente dire dalla sua amica che suo figlio è già diventato medico, avvocato, programmatore, prete e sta per candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti d'America, e noi pensiamo: e tu? Chi di voi riuscirà finalmente a realizzare qualcosa? Di chi di voi saremo orgogliosi?

Questo è ovviamente molto stupidoPerché i libri non sono un prodotto semilavorato per la creazione di un gioco, un film o qualsiasi altro franchise, e forse un altro fenomeno che merita attenzione il mago Non ce ne saranno più. Niente. Noi polacchi siamo romantici e abbiamo sempre la parola sulla punta della lingua: “Guarda, è nostro! Possiamo farlo anche noi!”, nonostante le difficoltà oggettive e il buon senso.

Quindi questi nuovi “The Witchers” appaiono di tanto in tanto. Nessuno di loro finora è stato all’altezza delle aspettative riposte nei loro confronti. Questo cambierà ora?







Maestro del giardino di ghiaccio È certezza: Ha un protagonista maschile espressivo nel ruolo principale (Pillar, cioè Villar? Qualcuno ricorda la sua trama?), l'atmosfera scandinava è sempre in voga ed elementi fantascientifici discreti che rendono l'eroe la persona “più riconoscibile” del mondo. il blocco dall'inizio. (Per chi non conosce i libri o non li ricorda bene, lasciatemi spiegare: il nostro Vuko Drakkainen proviene da una versione tecnologicamente avanzata della Terra e arriva su un pianeta che non è affatto Vikings per una missione di salvataggio; i suoi giocattoli ultramoderni sono tutti ambientati nell'alto Medioevo Per non scioccare troppo gli indigeni e non infrangere affatto la tradizione. Prima Direttiva.) Non c'è nemmeno bisogno di fare molta ginnastica qui – Fuku Sembrava già un eroe dei videogiochi nei libri, Tradurre la prosa di Grzędowicz nel linguaggio dei giochi di ruolo gli permetterà di liberare tutto il suo potenziale.





E Thorgal – Mentre stavo leggendo i materiali per la stampa di Mighty Koi, che lo descrivono come “il vichingo più famoso”, ho alzato un po' gli occhi al cielo, Dopotutto è un personaggio popolare e amato, e i fumetti con lui sono stati pubblicati dagli anni '70 ad oggi e sono già stati tradotti in 18 lingue.. Qui abbiamo… un uomo espressivo nel ruolo principale (Thorgal non solo ha uno stile inimitabile, ma evita anche di uccidere, il che è deliziosamente rinfrescante), un'atmosfera ancora più nordica, elementi fantascientifici nascosti sullo sfondo e magia, destino , romanticismo e strati di nostalgia Calcolati per decenni. Il gioco con Thorgal è richiesto da molto tempo; Qualche tempo fa circolava una voce su Internet secondo cui sarebbe stato sviluppato da CD Projekt RED – perché chi meglio dei creatori della parte precedente potrebbe creare il prossimo “The Witcher”? il mago?







(Mentre frugavo negli archivi GOL, mi sono imbattuto in una lettera di Thorgal, il protagonista di un gioco per computer, scritta 22 anni fa da Janusz Burda, che ora è a capo del nostro dipartimento di programmazione. Nel primo commento, Rysław, attualmente capo del dipartimento di programmazione Albion sottolinea il suo errore, dimostrando che durante questi 22 anni nulla è cambiato.)

Allora perché non mi emoziono quando vedo gli annunci di questi giochi?

Forse perché è un nuovo studio. Ho letto questi comunicati stampa su un team di un centinaio di persone che in precedenza ha lavorato presso Ubisoft, Wargaming, FromSoftware e Konami e ricordo la battuta secondo cui gran parte della popolazione polacca sono persone creative. il mago. Naturalmente questo è solo innocente sarcasmo I dipendenti di Gamedev cambiano spesso studio, soprattutto quando così tante squadre si sono ridimensionate di recente. Sto cercando di scoprire qualcosa sui membri specifici dello studio: art designer, concept artist… Sto cercando di scoprire qualcosa sullo stesso Mighty Koi (perché sembra il nome di un gioco per cellulare?) e sono caduto nell'abisso della cancelleria di un tribunale nazionale, alcuni cambiamenti nel nome della società, e alcuni finanziamenti dell'UE, e sto già grondando di sudore sulla fronte, caro riccio, penso tra me, è Polski Gamedev SA

Ma forse non c'è bisogno di preoccuparsi.







Forse è perché sembra tutto incredibilmente ambizioso visto che stiamo parlando di una band nuova di zecca, i cui membri, per quanto talentuosi, potrebbero essere… Non hanno ancora realizzato un solo gioco insieme, nemmeno un minigioco, nemmeno un gioco per cellulare. Creare ciascuno dei prodotti pubblicizzati in questo modo, non solo per progettare un gameplay avvincente nel genere specifico, ma anche per rendere giustizia ai romanzi o ai fumetti adattati, sarebbe uno sforzo titanico. Qui parliamo di due progetti contemporaneamente! Più guardavo queste promesse, più alzavo le sopracciglia con stupore, perché alla fine lo sono Viaggiatore notturno Sono pensati per essere simili agli spiriti, un sottotipo molto specifico ed esigente. Questi giocatori non si sono rotti i denti.





Ma forse non c'è bisogno di preoccuparsi.







Forse perchè Il materiale presentato finora sembra essere privo di sesso. La concept art con il design dell'armatura di Vuko sa di DLC per Elex, l'intelligenza artificiale ha chiaramente preparato molte scene di un gelido insediamento vichingo e, quel che è peggio, sono così completamente prive di qualcosa di speciale che potrebbero anche illustrare un altro gioco Ubisoft. O Thorgala, perché qui abbiamo un set di pneumatici invernali essenzialmente identico con corvi, generati dall'intelligenza artificiale. Questo ovviamente non si traduce necessariamente nella qualità della grafica dei giochi stessi, e i due filmati mostrati non dicono nulla su come sarà il gameplay. Per qualcosa che dovrebbe fare una buona prima impressione, è una mediocrità infinita.

Ma forse non c'è bisogno di preoccuparsi.







Forse perché – non posso più evitare questo argomento – È semplicemente successo Investigatore. Basata sulla popolare serie fantasy polacca dei primi anni 2000, viene scelta con entusiasmo e spesso considerata la “prossima candidata presidenziale”. il mago“. È stato creato da un piccolo studio sconosciuto con le lettere magiche SA nel nome (e che aveva già una certa esperienza). Sembra che sia stato creato in consultazione con l'autore del libro.

Ho letto le parole che hai appena scritto e ricordo la citazione sulla definizione di follia.

Forse perché – come alcuni di voi ricordano – Investigatore A me è successo personalmente: ho giocato a questa produzione per recensirla ed è stata un'esperienza alternativamente frustrante, noiosa e fastidiosa (anche se allo stesso tempo ha ricalibrato un po' la mia scala comparativa, perché da allora ogni gioco successivo è stato almeno altrettanto brutto ) negli occhi di chi ha visto i volti dentro Investigatore(Non sarà mai più lo stesso.) Il gioco dava l'impressione che i suoi creatori avessero enormi ambizioni e pianificassero dozzine di scene e meccaniche, una città viva e battaglie dinamiche – E poi, in qualche modo, non tutti volevano lavorare insieme e stavamo finendo tempo e denaroquindi ciò che ancora funzionava è stato cucito insieme e questo mostro di Frankenstein è stato spinto fuori dalla porta nella speranza che nessuno se ne accorgesse.

Era un progetto ambizioso. Citazione da una famosa fantasia polacca. Era uno studio piccolo e sconosciuto.

E Mighty Koi annuncia due giochi contemporaneamente?!