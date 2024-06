Apple presenta il nuovo sistema operativo iPhone. L’app calcolatrice ha suscitato grandi applausi

“Una piattaforma chiamata Apple Intelligence aiuterà a riassumere il testo, creare immagini originali e recuperare i dati più rilevanti quando gli utenti ne hanno bisogno”, ha affermato il vicepresidente di Apple Craig Federighi all’annuale Worldwide Developers Conference. Il gigante della tecnologia ha anche presentato nuove versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac.

“Questo è un momento su cui stiamo lavorando da molto tempo”, ha affermato Federighi, che supervisiona l’ingegneria del software.

La partnership con OpenAI, riportata da Bloomberg prima dell’evento, consentirà ai clienti Apple di accedere a ChatGPT tramite l’assistente digitale Siri senza costi aggiuntivi. Le funzionalità saranno disponibili per gli utenti in beta testing entro la fine dell’anno, con alcune funzionalità che arriveranno nel 2025, ha affermato Federighi, descrivendola come “AI per il resto di noi”.

Il CEO di OpenAI Sam Altman ha partecipato all’evento di lunedì e ha scritto sul sito di social media X che era “molto felice” di lavorare con Apple.

Leggi anche su Business Insider



Garantire la sicurezza dei dati dei clienti è stato l’argomento principale della presentazione. Il sistema, chiamato Private Cloud Compute, aiuterà a proteggere le informazioni degli utenti mentre vengono inviate ai data center, ha affermato Federighi.

Apple sta recuperando terreno



Apple ha utilizzato la conferenza per mostrare le versioni aggiornate di tutti i suoi sistemi operativi, ma gli investitori e gli utenti erano più interessati a conoscere i dettagli sull’intelligenza artificiale. L’azienda sta cercando di mettersi al passo con il settore dell’intelligenza artificiale generativa, dove ci sono partner tecnologici come Google e Microsoft di Alphabet Inc. Hanno fatto grandi progressi.

Il keynote è iniziato alle 10 ora locale dal quartier generale di Apple a Cupertino, in California, ed è durato poco meno di due ore. L’evento includeva uno sguardo al nuovo sistema operativo iOS 18 in esecuzione sull’iPhone di Apple. Questo software consentirà agli utenti di personalizzare e proteggere le proprie app, inclusa una funzionalità che consente alle persone di bloccare singole app.

Anche la posta elettronica e i messaggi di testo avranno nuove funzionalità come Più effetti e la possibilità di utilizzare le comunicazioni satellitari per inviare messaggi. Gli utenti potranno anche ordinare le email per categoria.

Reazione fredda da parte degli investitori



Gli investitori hanno avuto una reazione piuttosto tiepida all’evento, una reazione insolita quando Apple svela per la prima volta le nuove funzionalità tanto attese. Le azioni sono scese di quasi il 2%. A $ 193,26 alle 14:52 a New York. Alla fine della scorsa settimana, quest’anno le azioni Apple erano aumentate del 2,3%.

In precedenza, la società ha introdotto VisionOS 2, l’ultima versione del software per le cuffie Vision Pro. Il sistema operativo consente agli utenti Converti foto ordinarie in immagini 3D e aggiorna l’interfaccia con nuovi gesti.

Apple ha inoltre annunciato l’intenzione di lanciare Vision Pro a livello globale, con preordini che inizieranno in Cina, Hong Kong, Giappone e Singapore il 13 giugno. Il dispositivo sarà in vendita in queste regioni il 28 giugno. Sarà poi disponibile in Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito. I preordini in questi paesi inizieranno il 28 giugno, con le vendite a partire dal 12 luglio.

Nuovo software per le cuffie Airpod Lo renderà più facile Ascolta la voce dell’utente durante la telefonata e rimuovi il rumore di fondo. Orologio Apple Riceverai ulteriori benefici per la salute come Migliora il monitoraggio della gravidanza Un’applicazione che mostra a colpo d’occhio le tue statistiche vitali. Il quadrante riprogettato utilizzerà l’apprendimento automatico per visualizzare le foto degli utenti sul dispositivo.

In risposta a una richiesta di lunga data dei clienti, Apple ha finalmente soddisfatto Sta portando la sua app calcolatrice sull’iPad: una mossa che è stata ben accolta dal pubblico. Il programma utilizzerà l’Apple Pencil e consentirà agli utenti di risolvere equazioni scrivendole a mano.

Nuovi programmi per Computer Mac Si chiama Sequoia e renderà tutto più semplice Specchia l’iPhone sui computer degli utenti.

Apple ha abbandonato la funzionalità



Apple è stata uno dei primi leader nel campo dell’intelligenza artificiale dopo aver lanciato Siri nel 2011, ma la tecnologia è stata rapidamente superata da Google Assistant e Alexa di Amazon. Poi l’intelligenza artificiale ha fatto un altro grande passo avanti quando il ChatGPT di OpenAI è arrivato alla fine del 2022.

Ciò ha portato ad un’ondata di altri servizi, inclusi quelli di Google, Microsoft e Meta Platforms Inc. Azienda di elettronica Samsung – il più grande concorrente di smartphone di Apple – ha anche integrato le funzionalità AI di Google nei suoi dispositivi all’inizio di quest’anno.

Il CEO di Apple, Tim Cook, è ora sotto pressione per dimostrare che il produttore di iPhone può tornare ad essere leader. L’azienda si trova inoltre ad affrontare un calo più ampio delle vendite. I ricavi sono diminuiti in cinque degli ultimi sei trimestri a causa della debole domanda di smartphone e del rallentamento in Cina.