Una grande delusione per la nostra stella. Niente più sogni della finale. Solo donne polacche sullo sfondo

Dal momento in cui ha iniziato a gareggiare con i colori polacchi, è diventata un punto di forza nella nostra staffetta, classificandosi quinta ai Campionati del Mondo di Budapest. Ai Campionati Europei di Roma lei e le sue amiche speravano in una medaglia.

Ewa Swoboda è la Vice Campionessa Europea. video/Materiali per la stampa/Materiali per la stampa

Nella semifinale dei 200 metri però non abbiamo avuto solo Cimanouska, ma anche l’altra nostra rappresentante Martyna Kotwiła. Ha dovuto lottare per superare le eliminazioni, ma lì ha fatto bene. È arrivata quarta nella sua serie con un tempo di 23,14 secondi, il suo miglior risultato dell’anno . Ha regalato il settimo risultato in tutto il girone di qualificazione e una promozione certa. Ha anche confermato che è pronta per iniziare a Roma. Rispetto al record stagionale di Bergen, è migliorato di ben tre decimi di secondo. Il suo record personale, con il vento massimo consentito (+2,0 m/s), è stato di 22,99 secondi la scorsa estate.

Tuttavia, in semifinale, la nostra concorrente non è riuscita a competere con le sue rivali. Ha concluso all’ottavo posto nella sua serie con un tempo di 23.44, più lento rispetto al turno di qualificazione.

Avevamo grandi speranze per Simanowska, che si è classificata in cima alla lista dei partecipanti e ha iniziato la competizione dalle semifinali, ed è stata in qualche modo fortunata. Sfortunatamente, questo non si è tradotto affatto in un inizio per i nostri concorrenti.