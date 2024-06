Putin separatamente e i russi separatamente

A livello diplomatico, la Francia, insieme a molti altri paesi europei, distingue chiaramente tra il confronto con Putin e il suo regime e il mantenimento delle relazioni con il popolo russo, spiega Joris van Bladel, ricercatore senior presso il Royal Egmont Institute of International Relations.

Parigi dice che la Francia è contro il presidente, non contro il popolo russo. Da qui l’invito rivolto alla delegazione russa, ma non al presidente, come sostiene Van Bladel.

Vinci McNamee/Staff/Getty Images Un elmetto dell’esercito americano su un fucile durante una cerimonia commemorativa dell’attacco alle posizioni tedesche in cima alle pendici della Pointe du Hoc durante la seconda guerra mondiale, 5 giugno 2024.



Il politologo Maxim Nesvetalov sostiene che i russi possono facilmente utilizzare queste “strutture diplomatiche avanzate”. Crede che gran parte di ciò sia dovuto all’opposizione liberale della Russia e ad alcune figure dell’opposizione culturale che diffondono la narrativa secondo cui i buoni russi sono contro Putin. Ripetono che “è tutta una questione dell’esercito di Putin, dell’aggressione di Putin, dei missili di Putin” – e così via.

– E in una certa misura, questo va a vantaggio della Russia: la alimenta maggiormente con narrazioni sulla “grande cultura russa”. In altri luoghi, come in Germania, si gioca sul senso di colpa. I russi riuscirono in modo molto efficace ad incolpare i tedeschi per l’intera Seconda Guerra Mondiale e a diventare la vittima più grande. Anche se durante questa guerra la Russia come paese ha sofferto molto meno dell’Ucraina, dice Nesvetalov.

Sembra una bestemmia

Il 6 giugno 1944 gli alleati occidentali lanciarono l’operazione Nettuno su larga scala. Sbarco in Normandia. Questa operazione (il giorno in cui cominciò a chiamarsi D-Day) è considerata uno dei punti di svolta della Seconda Guerra Mondiale e allo stesso tempo una delle missioni più sanguinose degli Alleati.

Commemorare lo sbarco in Normandia ha un grande significato simbolico. Sebbene le forze sovietiche non abbiano partecipato a questa operazione, la Francia ha invitato una delegazione russa, incluso il presidente Putin, per celebrare il suo 60° e 70° anniversario. Sullo sfondo della guerra aggressiva della Russia contro l’Ucraina per il terzo anno, l’invito dei russi sembra una blasfemia, dice Nicolas Tenzer, scrittore francese e professore all’Istituto di studi politici di Parigi (SciencePo).

– Personalmente sono categoricamente contrario alla presenza della delegazione russa. Si poteva organizzare diversamente. C’erano due opzioni: o lasciavamo la sedia vuota e dicevamo: “Quando la Russia confesserà i crimini commessi in Ucraina, Siria e altrove, potrà tornare al suo posto accanto agli altri”. Seconda soluzione: Evgenia Kara-Murza, moglie di Vladimir Kara-Murza, un dissidente russo imprigionato sotto Putin, può partecipare ai festeggiamenti. Kara Murza parla sempre apertamente dei crimini russi, compresi quelli commessi in Ucraina. Tenzer afferma che questa famiglia rappresenta il volto onesto e non criminale dello Stato russo.

Aggiunge che invitare qualcuno dell’attuale governo russo è inaccettabile.

Secondo Tinzer, anche la partecipazione dell’ambasciatore francese alla cerimonia di insediamento di Putin è stata inaccettabile. Il Ministero degli Affari Esteri francese lo ha descritto come un gesto diplomatico volto a impedire l’incendio di tutti i ponti di comunicazione.

Intanto fonti di Sospilin (la radio più seguita in Ucraina, ndr) tra i diplomatici francesi sostengono che ciò non significa che la Francia abbia riconosciuto legalmente l’elezione di Putin. Sullo sfondo ci sono anche le dichiarazioni estreme di Emmanuel Macron, che vede nella sconfitta della Russia la sicurezza della Francia e di tutta l’Europa e pensa di inviare in futuro truppe francesi in Ucraina. Secondo Joris van Bladel questi giochi diplomatici indicano alcune contraddizioni a livello istituzionale.

Questo cambiamento, ovvero l’assunzione di una posizione più dura da parte di Macron nei confronti della Russia, non gode necessariamente del pieno sostegno del corpo diplomatico e dello staff militare del Ministero della Difesa francese. Allo stesso tempo, le dichiarazioni del presidente francese significano… Un importante cambiamento storico nella posizione della Francia nei confronti della Russia. Secondo lui si tratta di un cambiamento che non dobbiamo ignorare e che dobbiamo monitorare da vicino.

Significato simbolico enorme

Il presidente ucraino verrà a celebrare l’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia. Il suo Paese ha bisogno di sostegno e attenzione a livello globale e questo viaggio apre opportunità di comunicazione con i leader mondiali. Compreso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Il quotidiano Politico ha riferito che la presenza del presidente ucraino alle celebrazioni francesi avrà un grande valore simbolico.

Nel frattempo, al Festival di Cannes, il pubblico ha applaudito per 10 minuti il ​​film del regista russo Kirill Serebrennikov, “Limonov: La canzone di Edichka”. Edoardo Limonov, un politico e scrittore russo che guidò il movimento Altra Russia prima della sua morte (2020), era noto per le sue dichiarazioni anti-ucraine, scioviniste e xenofobe. Nel 1999, dopo aver chiesto il trasferimento della “città russa di Sebastopoli” alla Russia, è stato dichiarato persona non grata in Ucraina. In Europa Serebrennikov è considerato un dissidente e un artista che si oppone a Putin.

‍Parla di più di crimini

Coloro che non si occupano di questioni di sicurezza e difesa spesso non capiscono come la Russia conduca la guerra dell’informazione e manipoli maliziosamente le persone. Credono che non accada nulla di terribile perché sono al sicuro, dice Joris van Bladel. Un gruppo separato è composto da persone che esplorano la cultura russa da anni.

– C’è stato un cambiamento nella percezione della Russia. Tuttavia, coloro che studiano la cultura russa professionalmente, ad esempio nelle università, spesso dicono che è un peccato che venga esclusa a causa della guerra iniziata da Putin. Puoi discuterne. Ma vivono nel loro mondo ideale e non vedono che sono sfruttati dal regime russo e che questo li colpisce con le sue operazioni psicologiche, dice.

– A proposito, la diaspora ucraina aiuta a diffondere l’idea che il mondo slavo non si limita alla cultura russa, aggiunge.

Sul piano diplomatico, l’Ucraina sta perdendo contro la Federazione Russa in molti modi e le ragioni sono molteplici – Entrambi sono oggettivi e meno oggettivi, dice il politologo Maxim Nesvetalov. A suo avviso, da un lato, il fatto è che le risorse statali di Ucraina e Russia sono incomparabili e, dall’altro, Kiev a volte rallenta laddove potrebbe accelerare le sue azioni.

Christopher Furlong/Getty Images Preparativi francesi per celebrare l’ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia



– Prima della nomina del generale Valery Zalozny L’Ucraina non ha un ambasciatore nel Regno Unito da quasi otto mesi. Questo non gioca a suo favore. Allo stesso modo, è scoraggiante che la Russia abbia un proprio ambasciatore in Vaticano, che abbia una forte influenza sull’opinione del Papa. Allora ci chiediamo perché il Papa assuma una posizione così filo-russa. Ebbene, perché lì la Russia sta promuovendo la propria narrativa. E cosa facciamo? – dice il politologo.

Aggiunge che in realtà non è poi così male. La cosa più importante è che il sostegno all’Ucraina non diminuisce, ma aumenta.

E aggiunge: Qualunque cosa si dica, se guardiamo ai numeri e alla quantità di denaro e di armi che l’Ucraina riceverà nel 2024, possiamo dire che abbiamo un enorme vantaggio in questo senso.

A poco a poco gli atteggiamenti stanno cambiando e si comprende che la Russia rappresenta una minaccia, come evidenziato dalla ricerca sociologica, afferma Nicola Tenzer. Ma conferma che gli europei non sono consapevoli della portata di questa minaccia.

– Non sono sicuro che la maggior parte dei francesi, dei tedeschi, degli italiani, degli spagnoli e della popolazione dell’Unione europea in generale, con l’eccezione forse dell’Europa centrale e orientale, si rendano conto dell’enormità dei crimini russi: centinaia di migliaia di vittime in Ucraina, e prima in Siria, Cecenia, ecc. Penso che dovremmo parlare di più dei crimini commessi non solo dal regime di Putin, ma anche dai russi, la maggior parte dei quali sostiene questo regime. Perché non esiste ancora la consapevolezza generale che i russi siano oggi quello che erano i tedeschi ai tempi di Hitler.