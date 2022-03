Fa caldo dall’altra parte delle scale a Indian Wells. Cosa può aspettare Iga?

Classificata n. 5, Padusa ha battuto la russa Wironika Kudemirmetwa 6:3, 6:2, mentre la rappresentante del Kazakistan Jelena Rybakina ha giocato 7:5, 6:4, con Skari sesta. Ora i giocatori dell’Europa meridionale si incontreranno in semifinale e uno di loro combatterà nell’ultima partita del torneo con il vincitore della partita Świątek – Halep. Si svolgerà alle 2 del mattino dal venerdì al sabato, ora della Polonia. Poi Iga guarderà – se vince – cosa succede dopo. È qui che verranno prese le decisioni più importanti.

Ricordiamo lacrime e giochi

Chi preferirebbe affrontare il tuo Shefetek nella partita più importante del torneo, supponendo di vincere con una donna rumena? Ad oggi, Raczynka ha avuto incontri complessi con entrambi i tennisti. Non era il sentiero delle rose. Padusa l’ha battuta alle Olimpiadi di Tokyo, e dopo questa partita l’ho abbracciata perché il tennista piangeva. Questa rivalità si è conclusa tragicamente – dopo la vittoria sul palo, il tennista di Płw. La città iberica affondò poco dopo a causa del caldo. Sono sceso dal campo su una sedia a rotelle.

Questa è la formazione semifinale femminile di Indian Wells

Con Al Saqari, la nostra tennista ha un punteggio negativo di 1-3, ma è riuscita a vincere l’ultima partita – recentemente a Doha in Qatar -. Tuttavia, non è stato un duello facile. In entrambi i set, l’Hellas era in vantaggio con il vantaggio di breakout, ma Iga ha recuperato la sconfitta e si è fatta strada in semifinale.

Funzionale, ma non è completamente sicuro

Tutti i tennisti si posizionano molto in alto nella classifica WTA predefinita. Quindi ciò che entrerà in vigore da lunedì e per ora sta ancora cambiando a seconda di ciò che offrono, come vincono e quando i singoli giocatori vengono squalificati. Prima delle partite successive, Iga Świątek è seconda (dietro Ashleigh Barty) e ha 5.166 punti. Dietro di lei ci sono due tenniste che non gareggiano più: Barbora Krezhikova 5073 punti e Arina Sabalenka 4862. Sakari è al quinto posto – 4825 punti, e Bados è al sesto – 4790. Cosa significa questo per Ega?

Massima sicurezza se non vinci il Campionato di Grecia né il Padusa. Anche se la Polonia non riuscirà ad affrontare Halep, Maria o Paula avranno 5085 (prima) o 5050 (ultima) dopo aver raggiunto la finale. Non abbastanza per minacciare una donna polacca. Per superarli, devono considerare il successo dell’intero evento. Se Iga vince le semifinali, solo Scary ha la possibilità di sorpassarla in classifica e diventare seconda nella lista WTA.

Guarda il riepilogo dei quarti di finale Maria Scari – Jelena Rybakina. Le donne greche avevano nervi d’acciaio!

Un po’ severo, come Sharapova

Quindi è un po’ più serio in questo momento, anche se stilisticamente sono entrambi una minaccia per il Natale. Le donne greche sono atletiche e non hanno paura del top spin nell’IGA. Ha mostrato classe nello scontro con Rybakina, resistendo agli attacchi del rappresentante kazako che è stato duramente colpito.

Il difensore spagnolo, invece, è di grande portata e, seppur un po’ ruvido come faceva Maria Sharapova, riesce anche a controllare bene il ritmo. Quindi è difficile dire chi interpreterà meglio il nostro giovane eroe. Di recente ha vinto con il Padusa nelle finali WTA di Guadalajara, ma poi l’ultima partita del girone è stata tutta incentrata sul prezzemolo.

11 vittorie a Indian Wells

Paula sta giocando a Indian Wells con grande fiducia in questa stagione. Potrebbe non avere armi come Iga nelle sue mani e potrebbe non aver vinto così efficacemente, ma sulla strada per le semifinali non ha ancora perso un set. Se avesse vinto la semifinale contro Scary, avrebbe iniziato una potenziale partita contro Iga dopo 11 vittorie consecutive in quella sede. Ha vinto quasi due tornei in meno di sei mesi. Ricordiamo che la precedente edizione del BNP Paribas Open in California si è svolta nel mese di ottobre.

Padusa era di ottimo umore dopo i quarti di finale!

È servito dal clima desertico in quanto non ha fatto bene da nessun’altra parte. Agli Australian Open ha raggiunto il quarto round e negli eventi del Golfo Persico ha vinto solo una partita al suo attivo. Nessun tennista poteva contare su alcuni pezzi grossi in questi giorni. Tuttavia, dopo aver raggiunto gli Stati Uniti, è stato ripreso. Non ha ancora lavorato con Kudiermietowa, ma qui ha vinto dopo tre sconfitte consecutive con la russa che oggi gioca sotto bandiera neutra. Usa il posto che ti piace. Una volta ho suonato con Scary – al Masters in Messico. Ha vinto 7: 6 (4), 6: 4. Ma poi il risultato potrebbe essere completamente diverso …

Tutto può succedere adesso. Iga – se ha battuto Halep prima – guarderà questa partita dietro le quinte. Pedalando in bicicletta o allungandoti dopo una riunione e fissando la TV con la coda dell’occhio. In generale, sa che sarà comunque difficile e scomodo. Sia Skari che Padusa sono tennisti con i quali la competizione sarà sempre complicata.

Risultati

pozzi indiani. Campionato WTA 1000 (premi totali $ 8,6 milioni)

Quarti di finale

venerdì

Maria Skari (Grecia 6) ha battuto Jelena Rybakina (Kazakistan 17) 7-5, 6-4

Paula Padusa (Spagna, 5) vinta da Veronica Kodermitua (Russia, 21), 6-3, 6-2.

Guarda il riepilogo della partita Bados – Kudiermietowa. Difendere il titolo non le lascia la mano!

giovedi

Iga Šwiecek (Polonia 3) – Madison Keys (US 25) 6-1, 6-0.

Simona Halep (Romania 24) ha battuto Petra Martic (Croazia) 6-1, 6-1