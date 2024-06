Euro 2024. Barnaba Varga riporta diverse fratture nella partita contro la Scozia

Barnaba Varga si è infortunato in uno scontro con il portiere

Alcuni minuti dopo la partita, la Federazione ungherese ha annunciato buone notizie. Ha scritto sui social: “Le condizioni di Barnabas Varga sono stabili. Il giocatore è attualmente ricoverato in un ospedale a Stoccarda”.

La salute dell’ungherese è stata il tema principale anche nella conferenza stampa post partita. Come ha rivelato il tecnico dei Nostri Nipoti Marco Rossi, i giocatori erano preoccupati per i tempi necessari all’arrivo dei medici.

– La cosa più importante è che Barney stia bene. Ha riportato fratture al viso ma non è in pericolo. L’allenatore italiano ha detto: se andiamo al turno successivo, non potrà giocare.