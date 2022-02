I Pittsburgh Steelers nominano Brian Flores, che ha citato in giudizio la NFL per discriminazione razziale, come assistente allenatore

Sabato gli Steelers hanno annunciato la nomina di Flores, l’assistente tecnico della difesa/centrocampista della prima squadra, nello staff del capo allenatore. Mike Tomlin

“Sono entusiasta di avere Brian Flores nel nostro staff tecnico, data la sua storia di sviluppo e insegnamento ai giocatori difensivi durante il suo periodo nella NFL”, ha detto Tomlin. “Il curriculum di Brian parla da sé e non vedo l’ora di aggiungere la sua esperienza per aiutare il nostro team”.

“Ci congratuliamo con l’allenatore Flores per la sua nuova posizione con gli Steelers e ringraziamo l’allenatore Tomlin e l’organizzazione per avergli dato questa grande opportunità”, hanno dichiarato in una dichiarazione gli avvocati di Flores Douglas Wigdor e John Elvitrakis. Mentre l’allenatore Flores è ora concentrato sul suo nuovo lavoro nella sua posizione, continuerà il suo lavoro nella categoria Apartheid in modo che possa essere intrapresa una possibile azione. Vero cambiamento nella NFL”.