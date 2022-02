Epic Games sta trasformando centinaia di tester temporanei in dipendenti a tutti gli effetti con vantaggi

Epic ha confermato a Epic Games che Epic Games sta assumendo lavoratori a tempo pieno e finanziati con sede negli Stati Uniti il bordo. Il È un gioco elettronico Lo sviluppatore sta ampliando l’offerta per includere i tester di Quality Assurance (QA) e altri dipendenti “qualificati” a contratto.

La notizia è apparsa per la prima volta in un memorandum per confrontarsi con il dipendente che ha ottenuto il bordo. Nella nota, la società ha scritto che “offrirà opportunità di lavoro a tempo pieno a piacimento a lavoratori temporanei qualificati negli Stati Uniti” e che “molte di queste offerte entreranno in vigore il 4 aprile 2022”. Ma osserva anche che alcuni lavoratori non riceveranno l’offerta, osservando “ci sono alcune eccezioni in cui ha senso sia per il lavoratore che per Epic mantenere lo status di lavoratore di emergenza”.

“La maggior parte, ma non tutti” sono tester per la garanzia della qualità (QA).

La portavoce di Epic Elka Lux ha dichiarato: il bordo Che lo sviluppatore del gioco assumerà “poche centinaia” dei suoi appaltatori e che “la maggior parte, ma non tutti” di loro sono tester di Quality Assurance (QA). Looks ha confermato che tutti i lavoratori potranno beneficiare dei piani di benefici per i dipendenti statunitensi dell’azienda e saranno anche impiegati direttamente da Epic Games. Lo studio sta attualmente assumendo tester per la garanzia della qualità e altri lavoratori tramite agenzie interinali, tra cui Eastridge, Hays e Nextaff.

Lux ha anche affermato che la società continuerà ad assumere lavoratori temporanei per “esigenze a breve termine”. Non disponeva di ulteriori informazioni da condividere su quali altri tipi di unità di lavoro (al di fuori dei laboratori di controllo qualità) Epic avrebbe assunto e non ha specificato quali lavoratori sono esclusi dall’offerta.

La mossa di Epic di rendere i suoi lavoratori a contratto dipendenti a tempo pieno arriva in un momento di crescenti tensioni tra i lavoratori e i principali studi di sviluppo di giochi; Per non parlare del fatto che è un grande passo avanti verso il miglioramento delle condizioni di lavoro per i tester QA e altri lavoratori. A dicembre, Raven di Activision Licenziare decine di test di garanzia della qualitàE il Che ha spinto al ritiroe più tardi Organizzazione della Federazione dei Game Workers.

L’industria del gioco è diventata famosa per aver soggiogato i lavoratori Ore incredibilmente lunghe Durante i periodi (a volte non pagati) chiamati “crisi” ed Epic non fa eccezione. Nel 2019, Epic è stata accolta con critiche dopo la sua pubblicazione I lavoratori hanno rivelato lunghe giornate di lavoro che contribuiscono a mantenere il popolarissimo battle royale, È un gioco elettronicoin linea con le aspettative dei fan. Epic Games ha successivamente chiuso i suoi studi per due settimane In risposta alle preoccupazioni dei dipendenti.

l’anno scorso, Epic Games ha posto fine a una politica dell’era COVID che consente ai lavoratori di prendersi una pausa ogni venerdì, infastidisce i dipendenti che affermano che un giorno libero in più è vantaggioso. Numero di sviluppatori indipendenti Spostato alla settimana lavorativa di quattro giornitra cui Young Horses, Crow Crow, Die Gute Fabrik e altro ancora.