Tipi e contraddizioni. Krzysztof Piątek andrà sul web del Campione Italiano? [TYPY BUKMACHERSKIE]

Autore: Cyfra Sport

Krzysztof Piątek





Inter – Suggerimenti e contraddizioni sulle corse di Inter – Fiorentina. Krzysztof Piątek cita il suo ritorno in Italia davvero vincente. La rappresentativa polacca Herta ha già segnato sei gol in dieci partite da quando è passata da Berlino alla Fiorentina e non si fermerà. Il cecchino nato a Dzierżoniów avrà un’altra occasione per aumentare il suo record sabato, quando il suo club affronterà l’Inter. Secondo TOTALbet, il 26enne tornerà sul web? Suggerimenti per le corse Inter vs Fiorentina.

Il compito più difficile è stato assegnato a Christophe Bidek a Firenze. Sostituirà l’innegabile protagonista del club andato alla Juventus in inverno, Dusan Vilahovic. Anche se non c’è dubbio che il rappresentante polacco non sia il miglior calciatore come la Serbia, ha un ingresso molto deciso nella nuova squadra. “Fiona” ha già segnato tre gol in Serie A e ha segnato il suo secondo gol in Coppa Italia. Compreso un ex calciatore. Da tiratore esperto, Genoi o il Milan hanno decisamente fame di più gol e la prossima occasione si presenterà sabato prossimo. Questa è l’occasione per “Viola” di affrontare a distanza i campioni d’Italia dell’Inter. Gli esperti di TOTALbet non hanno dubbi che se i fiorentini segnano un gol, potrebbe succedere al palo. Il rapporto per un tale evento è 3,85. Tuttavia, prima di venerdì, la lista includerà sette giocatori dell’Inter e Club Mate – Arthur Cabral.

Jan Tomaszewski MASSACRI Rybus e Szymański! L’hanno ottenuto per aver giocato per la Russia | Calcio READ Dź: Si sono rifiutati di caricare merci in Russia e Bielorussia. Hanno perso il lavoro Costruiamo il nostro sito web visualizzando annunci. Bloccando gli annunci, non ci permetterai di creare contenuti di valore. Disattiva AdBlock e aggiorna la pagina.

Tuttavia, i potenziali tiratori stanno dimostrando che i padroni di casa del Milan saranno l’opzione ovvia per questo torneo. Nelle ultime settimane i giocatori dell’Inter hanno esaurito gli errori, e ogni successivo errore potrebbe escluderli dalla lotta per difendere il campionato. La squadra di Simone Inzaki sembrava essere di nuovo in carreggiata dopo le vittorie con il Salerno Dana (5-0) in campionato e il Liverpool (1-0) in Champions League, ma la partita d’oltremare di domenica contro il Torino sembra il contrario. ‘Nerazzurri’ ha rivelato un’altra partita debole e ha parato il pareggio per un gol segnato da Alexis Sanchez a fine partita. Tuttavia, se i milanesi sognano ancora di battere lo scudetto, un altro punto perso non è un’opzione. Per gli esperti di TOTALbet non c’è dubbio che questa volta non dovrebbero esserci problemi con il successo dell’Inter. Il bookmaker paga 1,52 PLN per ogni slot piazzato in un evento del genere, mentre la vittoria della Fiorentina è “valutata” a 5,60 PLN.

Probabilità totale delle scommesse:





Intermedio – 1.52 pagaie – 4.40 Fiorentina – 5.60





1 / X – 1,16 1/2 – 1,20 X / 2 – 2,45





Sì – 1:09 No – 6:00





Sì – 1.52 No – 2.37





Latoro Martinez – 2.22 Arthur Cabral – 3.75

Edin Dzeko – 2.25 Krzysztof Piatek – 3.85

Alexis Sanchez – 2.70 Nicholas Gonzalez – 4.70

Filippo Guido – 2.80 Alexander Gokorin – 5.00

Ivan Perisic – 2.90 Giacomo Bonaventura – 5.40

Le tariffe indicate sono soggette a modifiche.

E’ disponibile l’offerta completa per la partita Inter – Fiorentina In questo posto

Studia Chi è il campione italiano nella stagione 2021/22?

Fornitori di questo Scommesse totali. Viene concesso il permesso di organizzare una gara TOTALbet. La partecipazione al gioco d’azzardo illegale può avere conseguenze legali. Il gioco comporta dei rischi.