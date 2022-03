Aiuto insegnante – vieni a compilare il modulo! – Ministero dell’Istruzione e della Scienza

Legge del 12 marzo 2022 sull’assistenza ai cittadini ucraini in relazione a un conflitto armato nel territorio di quel paese Ha facilitato l’assunzione di cittadini di altri paesi, inclusa l’Ucraina, come assistente di un insegnante. Secondo la nuova legge, nell’anno accademico in corso una persona che non ha la cittadinanza polacca può essere impiegata in questa posizione. Il requisito è conoscere abbastanza il polacco per aiutare uno studente che non conosce o sta solo imparando il polacco.

Il processo di reclutamento per una posizione è organizzato dal preside di una particolare scuola, che è responsabile dell’intero processo di reclutamento. Per supportare questo processo, gli uffici educativi hanno messo a disposizione fino ad oggi gli strumenti per il reclutamento degli insegnanti. Ciascuna scuola, a norma di legge, pubblica annunci di ore libere e posti di lavoro sul sito web del consiglio scolastico competente, dove tutti gli interessati possono candidarsi direttamente alla scuola.

Per facilitare il processo, il Ministero dell’Istruzione e della Scienza ha lanciato il seguente strumento che consente a tutti di accedere direttamente alla pagina corretta:

Inoltre, chiunque sia interessato ad aiutare a scuola nell’ambito dell’iniziativa #SzkołaDlaWas può dichiarare la propria disponibilità a lavorare a tempo pieno come assistente insegnante. Il consiglio scolastico competente coordina l’assistenza secondo necessità. Tutti coloro che desiderano prestare assistenza, indipendentemente dalla sua natura, sono invitati al sito web o compilare il modulo sottostante: