Mi spiace, uragani, ma la scienza dice che probabilmente non saremo in grado di domarli

Gli esseri umani sono affascinati dall’idea di controllare la natura da migliaia di anni. Le persone in tutto il mondo hanno i propri rituali per far piovere. Abbiamo provato a sviluppare la tecnologia per controllare il tempo, e c’è un famoso personaggio dei fumetti, chiamato Storm, che può cambiare il tempo a piacimento.

Controllare il tempo è un’idea con cui le persone lottano da anni e in un nuovo film StortoLo vediamo accadere sul grande schermo. In questo sequel del thriller catastrofico del 1996 Twister, seguiamo Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones) e Tyler Owens (Glen Powell) mentre cercano di fermare un tornado.

Ciò può salvare vite umane. secondo Amministrazione nazionale oceanica e atmosfericaOgni anno circa 80 persone vengono uccise e 1.500 ferite a causa dei tornado. Secondo l’agenzia, quest’anno gli uragani hanno causato danni stimati per 27,7 miliardi di dollari Centri nazionali NOAA per l’informazione ambientale.

Il compito di fermare un uragano è più complicato di quanto sembri, e all’inizio non sembrava particolarmente facile. Ho parlato con Harold Brooks, ricercatore senior presso il National Severe Storms Laboratory della NOAA, il quale ritiene che non saremo mai in grado di fermare un uragano in modo sicuro.

Ecco cosa sappiamo degli uragani, di come gli esseri umani nel corso della storia hanno cercato di controllare il tempo e perché potremmo non essere mai in grado di fermarli.

Come si formano gli uragani?

Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica Un tornado è definito come la tempesta più violenta della natura caratterizzata da una colonna d’aria rotante sopra la terra che solitamente è associata a un temporale. I venti degli uragani possono raggiungere i 300 mph e i percorsi danneggiati possono essere larghi fino a 1 miglio e lunghi 50 miglia.

Gli scienziati stanno ancora cercando le cause esatte dei tornado, ma da essi derivano molti tornado di grandi dimensioni Supertempeste. Si tratta di enormi tempeste che si nutrono di correnti ascensionali – aria che si muove verso l’alto – che si inclinano e ruotano.

secondo Paolo MarkowskiProfessore di meteorologia alla Penn State, queste tempeste si sviluppano quando l’aria calda e umida vicino al suolo si trova sotto uno strato di aria fredda. Poiché l’aria calda si muove naturalmente verso l’aria fredda, questi cambiamenti di temperatura a diverse altitudini creano instabilità che alimenta la tempesta. Pertanto, sono necessari grandi cambiamenti nella velocità o nella direzione del vento a diverse altitudini, chiamati wind shear.

L’aumento dell’aria calda e il vortice e la caduta dell’aria fredda creano un tornado.

L’umanità ha sempre cercato di controllare il clima

Cercare di fermare o addirittura controllare un uragano come quello mostrato nel film “Twitters” può sembrare sciocco, ma l’umanità cerca di controllare il tempo da anni.

Per migliaia di anni, le popolazioni indigene di tutto il mondo hanno tentato di utilizzare rituali della pioggia per evocare tempeste e pioggia per porre fine alla siccità. indiani d’America Negli Stati Uniti sudoccidentali, sacro In Sud Africa e Agricoltori tailandesi – Per citarne alcuni, ogni gruppo ha i propri rituali per attirare la pioggia.

Nel ventesimo secolo, il governo degli Stati Uniti fornì i finanziamenti Progetto TempestafuriaUn programma di ricerca sperimentale sulla modificazione degli uragani. L’idea alla base del progetto era che le persone potessero indebolire i tornado facendo volare un aereo vicino alla tempesta e spruzzandolo con ioduro d’argento. Questo processo è chiamato seeding del cloud. Sebbene il progetto Stormfury non abbia modificato gli uragani, il cloud seeding viene ancora utilizzato per altri scopi.

secondo Istituto di ricerca sul desertoLa semina delle nuvole rende più facile per una nuvola produrre pioggia o neve. Questa pratica viene utilizzata in aree come Wyoming Mi AustraliaLa ricerca suggerisce che ciò ha portato ad un aumento delle precipitazioni dal 5% al ​​15%.

Tuttavia, nonostante queste ricerche e questi sforzi, intervenire sugli uragani probabilmente non è una buona idea.

Dovremmo almeno provare a fermare gli uragani?

È difficile dire se fermare o modificare gli uragani sia una buona idea oppure no. Questo perché non è chiara quale sia la funzione ecologica degli uragani.

“Non sappiamo cosa fa un uragano tanto quanto perché è stato creato?” ha detto Brooks. “Ti piacerebbe pensare che ci sia qualche motivo… per affrontare una sorta di squilibrio. Non sappiamo di cosa si tratta.”

Le trombe d’aria possono aiutare a spargere i semi su vaste aree o rimuovere la fitta vegetazione per fare spazio a nuova crescita. Potrebbe anche creare nuove opportunità di sviluppo per alcune specie selvatiche.

Sappiamo che interrompere le tempeste di supercelle, le tempeste che molto spesso producono tornado, può essere catastrofico. Questo perché, secondo uno studio pubblicato sulla rivista, queste tempeste sono responsabili di forti piogge in alcune parti delle Grandi Pianure e in aree ad alta densità agricola. Giornale internazionale di climatologia.

“Le supercelle forniscono precipitazioni importanti per le fasce di grano e mais, vaste aree di praterie e pascoli, falde acquifere regionali e diversi grandi bacini idrografici”, afferma lo studio. “Molte aree degli Stati Uniti centrali ricevono da queste tempeste più del 3%-6% delle precipitazioni annuali e tra il 5% e l’8% delle precipitazioni della stagione calda”.

Le scarse precipitazioni in queste aree possono avere un impatto negativo sulla crescita e sulla produzione dei raccolti, rendendo il cibo meno inaccessibile per molte persone in tutto il mondo.

Forse dovremo prima fermare l’uragano per verificarne l’impatto sull’ambiente, e potremmo non farlo mai in modo sicuro.

Perché non riusciremo mai a domare gli uragani

Ho chiesto a Brooks cosa ci impedisce di fermare in sicurezza un tornado e lui ha sottolineato le enormi quantità di energia che produce, così come l’energia che lo circonda.

Vale la pena notare che un uragano è una parte relativamente piccola di una tempesta molto più grande e potente.

“I tornado, come una bomba nucleare, trasferiscono un secondo di energia”, ha detto Brooks. Nonostante questo potere, “sono un uccello che scoreggia spinto dall’energia della tempesta”.

Una delle cose che accade durante una tempesta di uragano è che l’umidità nell’aria bolle, creando vapore che sale verso l’alto, ha detto. Questo vapore viene quindi raffreddato per formare nuovamente acqua. Ciò si verifica durante tutto il periodo della tempesta che circonda l’uragano.

“Puoi immaginarlo come un processo che avviene in un cilindro di cinque miglia di diametro e circa 10 miglia di altezza, che si muove a 100 miglia all’ora in salita”, ha detto Brooks.

Anche se riuscissimo a contenere il tornado, la tempesta che lo circonda probabilmente genererà un altro tornado, ha detto Brooks. In effetti, fermare un uragano e non affrontare la tempesta circostante è come tagliare la testa a un’idra: presto ne apparirà un’altra.

“Se ci fosse stato un tornado pochi minuti fa, non ci sarebbero stati problemi se si sarebbe ripresentato subito”, ha detto Brooks.

Quindi dovremmo neutralizzare tutta quell’energia e non è chiaro se possiamo farlo in sicurezza a questo punto.

E no, non possiamo bombardare il tornado

Durante il mio periodo con Brooks, la cosa più sorprendente che disse fu che aveva ricevuto lettere che suggerivano di bombardare gli uragani per fermarli. Questo potrebbe funzionare, ha detto, ma potrebbe peggiorare le cose in diversi modi.

“Il mio primo pensiero è che accelererà verso l’alto, il che aumenterà la forza della corrente ascensionale, che porterà a una maggiore espansione”, ha detto. “(Questo) aumenterà il volume degli scambi.”

Cioè, se la bomba cadesse nel vortice del tornado ed esplodesse all’altezza giusta. Tuttavia, se fallisce, può essere altrettanto devastante, se non di più.

“Non sono sicuro che la città che è stata bombardata o la fattoria o la terra del contadino che è stata bombardata ne sarebbero entusiasti”, ha detto Brooks.

Non esiste un buon modo per testare in sicurezza questa idea, quindi potremmo non sapere mai se la bomba sarebbe in grado di fermare un uragano, ma d’altra parte, la tempesta che circonda l’uragano sarebbe ancora intatta, quindi un altro uragano potrebbe ritornare.

Riusciremo mai a contenere in sicurezza un uragano?

Forse no. Ma il film potrebbe contribuire a suscitare interesse per la meteorologia, che potrebbe portare a grandi scoperte in futuro. film originale, DistortoHa contribuito ad aumentare le iscrizioni al Dipartimento di Meteorologia dell’Università dell’Oklahoma e gli Universal Studios hanno fornito una sovvenzione all’Università dell’Oklahoma che ha consentito lo sviluppo di un radar mobile.

Sebbene la scienza su Twitter sia principalmente fantascienza, il regista Lee Isaac Chung ha dichiarato: Reporter di Hollywood Ci auguriamo che il film ispiri le persone a impegnarsi maggiormente nella conoscenza della Terra e nel prendersi cura di essa.

“Vogliamo ispirare le persone ad abbracciare il mondo naturale”, ha detto. “Questo può fare molto per influenzare le persone a prendere buone decisioni riguardo al loro rapporto con la natura, esaminare ciò che sta accadendo sul campo e pensare a come possiamo diventare migliori amministratori del pianeta”.

