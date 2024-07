Evacuazione ed emergenza. Gli ucraini hanno attaccato un deposito di munizioni

La guerra in Ucraina continua. Lunedì è l’866° giorno dell’invasione russa. Le autorità della regione di Voronezh in Russia hanno dichiarato lo stato di emergenza per la seconda volta in due settimane. Ciò è stato il risultato di un attacco di droni ucraini contro un deposito di munizioni nella regione di Podgorin. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione delle città vicine e hanno chiuso parte dell’autostrada. I canali locali sull’applicazione Telegram hanno riferito che frammenti dei proiettili esplosi hanno distrutto tutto ciò che li circondava. Il servizio di sicurezza ucraino ha già ammesso l’attacco al deposito di munizioni. Secondo lei, su un’area di circa 9mila metri quadrati, i russi immagazzinavano missili terra-superficie e terra-aria, proiettili di carri armati e di artiglieria e scatole di cartucce per armi da fuoco. Si tratta di un altro attacco di droni contro un deposito di munizioni in questa regione adiacente all’Ucraina. L’evento precedente si è verificato il 25 giugno. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.