Potrebbe diventare il prossimo presidente dell’Iran. Avvicinare il Paese all’Occidente

Gli iraniani dovrebbero tornare alle urne il 5 luglio per eleggere un presidente per il Paese. I riformisti sono arrivati ​​al secondo turno Massoud Bezizkianil cui risultato al primo turno è considerato sorprendente e conservativo Saeed DzaleliConsigliere del leader supremo Ali Khamenei.

Venerdì 28 giugno circa 61 milioni di iraniani si sono recati alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali che si sono svolte dopo la morte del presidente Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero.

Secondo i risultati finali, il vincitore è Masoud Bezsezkyan, 69 anni, che ha ricevuto più di 10,4 milioni di voti (44,4%). Il suo principale rivale, il 58enne Saeed Jalili, precedentemente considerato il favorito, è arrivato al secondo posto con oltre 9,4 milioni di voti (40,38%). Il 62enne portavoce conservatore del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, è stato eletto da oltre 3,3 milioni di iraniani (14,34%). L’ultimo candidato, il religioso sciita Mostafa Pourmohammadi, 64 anni, ha ricevuto poco più di 206.000 voti. Voti (0,88%).

Mortada Nikoubazel/AFP Masoud Pezskian vota a Teheran, il 28 giugno 2024.



Al centro delle crisi geopolitiche

Pezeshkian e Djalili si sono così qualificati per il secondo turno in programma il 5 luglio. L’affluenza alle urne è stata del 40%, e questo è vero Si tratta del risultato più basso ottenuto nelle elezioni presidenziali iraniane dalla rivoluzione islamica del 1979.

Le elezioni si sono svolte venerdì dopo la morte del presidente Ibrahim Raisi Incidente di elicottero il 19 maggio. Il voto viene seguito da vicino nelle capitali straniere poiché l’Iran, la potenza regionale, è al centro di numerose crisi geopolitiche, dalla guerra a Gaza alla questione del suo programma nucleare.

Masoud Pezeshkian, un cardiochirurgo di una famiglia curda azera L’unico candidato riformista alle elezioni iraniane. Il riformista, deputato della città di Tabriz, potrebbe ribaltare il risultato al secondo turno grazie ad una campagna che i commentatori politici considerano vincente.

— È una sorpresaIl ricercatore iraniano Jonathan Perron, citato dalla rivista francese Courier International, afferma che nessuno scommetteva sui riformisti.

“Un riflesso della volontà popolare”

Pezeshkian ha iniziato la sua carriera politica negli anni ’90 insieme al riformista Mohammad Khatami, medico militare e partecipante alla guerra Iran-Iraq (1980-1988). Dal 22 agosto 2001 al 25 agosto 2005 è stato Ministro della Sanità. Sebbene sia un sostenitore della Guardia Rivoluzionaria – un’organizzazione paramilitare sotto l’influenza della Guida Suprema – Non ha esitato a criticare la sanguinosa repressione delle manifestazioni antigovernative del 2009, 2017, 2018 e 2022.

Il candidato fa appello Migliorare le relazioni tra Iran e paesi occidentaliGuidati dagli Stati Uniti, a revocare le sanzioni che colpiscono gravemente l’economia iraniana. Il quotidiano svizzero Le Temps lo descrive come “un riflesso della volontà del popolo”.

Monaco Humaundi/AFP Saeed Jalili esprime il suo voto a Teheran, il 28 giugno 2024.



A sua volta Saeed Jalili chiede una politica inflessibile nei confronti dell’Occidente. Lo ha dimostrato durante i sei anni (2007-2013) in cui ha condotto i negoziati sul programma nucleare iraniano. -I negoziati non sono l’unico modo. Dobbiamo costringere il nemico ad arrendersi. Ha detto che c’era un modo e un piano per questo.

Nel corso della sua carriera politica e diplomatica, Jalili ha ricoperto posizioni chiave nella Repubblica islamica dell’Iran e ha goduto della fiducia del leader supremo Ali Khamenei. Ha servito come segretario del Consiglio supremo di sicurezza per sei anni. Attualmente è membro del Consiglio di Cassazione, l’organo che consiglia la Guida Suprema.