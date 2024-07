Scantinati allagati, tetti danneggiati, interruzioni di corrente. Supercell è passata attraverso Mielec

Domenica è stata caratterizzata da maltempo in alcune parti del Paese. Nel pomeriggio una supercella tempestosa è passata sopra Mielec (Voivodato della Carpazia). Il vento ha causato la rottura degli alberi e il danneggiamento delle linee. Allagati anche gli scantinati. I vigili del fuoco hanno effettuato più di 200 interventi in tutto il Voivodato.

I vigili del fuoco sono intervenuti 230 volte entro le 20:30, secondo l’ufficiale in servizio domenica presso il Centro provinciale di gestione delle crisi di Rzeszów. Sono andati principalmente a rimuovere rami e rami spezzati dalle linee elettriche, dalle strade e dai marciapiedi. I vigili del fuoco hanno aiutato a pompare l’acqua dagli scantinati allagati e a rimuovere i canali sotterranei. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante la tempesta. – In 10 casi hanno contribuito a proteggere i tetti danneggiati di edifici agricoli e residenziali – ha riferito l’ufficiale di turno della WCZK. Domenica sera circa 5.800 persone erano rimaste senza elettricità. Destinatari in Podkarpacie, principalmente nella regione di Krosno, Rzeszów e Mielec.