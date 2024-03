Decine di minuti dopo l'annuncio dei risultati, Vladimir Putin è apparso nella sede del partito, dove ha parlato con i volontari e i giornalisti riuniti. Il vincitore delle elezioni ha sottolineato che la decisione odierna dei cittadini è un’affermazione che “źLa fonte del potere nel paese è il popolo russo“.

– Lo dimostra la voce di ogni cittadino russo La cosa più importante è la volontà unita dei popoli della Federazione Russa. Lui ha sottolineato il sostegno all'esistenza e allo sviluppo del paese nel campo delle capacità di difesa, della scienza, dell'istruzione e in tutti i campi importanti.

-Siamo tutti una squadra. Voglio ringraziare tutti i cittadini russiHa aggiunto che coloro che si sono recati ai seggi elettorali hanno espresso il loro voto.

Elezioni presidenziali in Russia. Putin sulla guerra con la NATO: tutto è possibile

Subito dopo aver ringraziato i volontari nella residenza presidenziale di Putin, è iniziata la conferenza stampa. A Vladimir Putin è stato chiesto, tra l'altro: sulla minaccia alla sicurezza della Russia i Possibile conflitto militare con la NATO.

– Nel mondo moderno tutto è possibile – Egli ha detto.

– Ci sono soldati dei paesi della NATO in UcrainaHa aggiunto che lì non c'è niente di buono per loro, stanno morendo in massa.

Allo stesso tempo, il presidente russo ha sottolineato che uno scontro con le forze della NATO porterebbe a una situazione in cui “c'è ancora un passo avanti verso la Terza Guerra Mondiale”.

Vladimir Putin parla di sabotatori che combattono in Russia

Durante una conferenza stampa, Vladimir Putin è stato interrogato sui combattimenti nella regione di Belgorod. Tra i russi che combattono a fianco dell'Ucraina: come parte del corpo “Libertà di Russia”, al momento del voto hanno riportato ulteriori successi e il controllo delle città di confine. READ Media ucraini: ucciso il generale russo, comandante della divisione d'élite

Secondo il presidente russo, la situazione Sotto il controllo dell'esercito, i militanti verranno eliminati.

In totale, il nemico ha radunato un gruppo fino a cinquemila persone nella zona di confine. Non direttamente al confine di stato, ma da qualche parte nelle immediate vicinanze. Le perdite totali ammontano a circa il 40%, di cui circa il 35% non può essere recuperato – ha sostenuto.

– L'efficacia è minima. Anche sul campo di battaglia, i comandanti mi hanno detto che era subito chiaro che non si trattava di unità regolari. Ha aggiunto che vanno in gran numero, ma, come si suol dire, al massacro.

Allo stesso tempo, Putin ha sottolineato che attualmente non esiste la pena di morte nel diritto penale russo “L’atteggiamento nei confronti dei traditori sarà lo stesso che in una zona di guerra“.

– Durante la Grande Guerra Patriottica apparve una formazione creata dal traditore della Patria Vlasov. Hanno anche combattuto con le armi in mano contro la loro patria. Come andò a finire si sa. A quel tempo, queste persone, questi traditori e feccia, combatterono a fianco dei nazisti. Ora queste stesse persone stanno combattendo a fianco dei neonazisti, del regime neonazista. Egli ha sottolineato che queste questioni sono del tutto chiare.

Il presidente russo sulla morte di Navalny: “È morto, è sempre un evento triste”

Tra le domande al vincitore delle elezioni presidenziali in Russia È apparso il nome di Alexei Navalny.

– Per quanto riguarda il signor Navalny. Sì, è morto, è sempre un evento triste. Ma abbiamo avuto anche altri casi in cui persone sono morte in luoghi di deprivazione. Non è successa una cosa del genere negli Stati Uniti? Ha detto che questo è successo più di una volta. READ Corea del Sud. Il governo prevede una sospensione di massa delle licenze dei medici

Allo stesso tempo, il presidente della Russia lo ha ammesso Ha accettato di scambiare l'opposizione russa. Tuttavia, ha posto la condizione che Alexei Navalny non partecipi alle elezioni presidenziali e interrompa le sue attività politiche in Russia.

