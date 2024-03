Ecco i telefoni economici con ricarica wireless in Polonia

Scegli la ricarica wireless invece della ricarica cablata più veloce? Allora sei nel posto giusto! Vi presento tre smartphone economici con supporto alla ricarica induttiva disponibili sul mercato in Polonia.

Come sostenitore della ricarica rapida, mi interessa meno la ricarica wireless. Tuttavia, so che questa funzionalità è molto desiderabile quando si viaggia in auto. Allo stesso tempo, ti risparmierai la fatica di avere a che fare con cavi ingombranti in macchina, e lo spazio assegnato per l'accendisigari può essere utilizzato per un altro scopo.

Ecco perché ci ho provato Confronto di tre smartphone con ricarica induttivaChe puoi facilmente acquistare nelle campagne sul fiume Vistola. Tutti i telefoni offerti costano meno di 2000 PLN, quindi li ho definiti medi.

Lo splendido ritorno del re di Android ha dato origine a questo smartphone

La scala si apre HTC U23 Pro Con il processore Snapdragon 7 prima generazione sotto la copertura. Il multitasking è supportato dalla persona media 12 GB di RAME memoria per dati quantitativi 256GB Può essere espanso utilizzando una scheda microSD dedicata. Il nostro test U23 Pro vi dirà di più sulle prestazioni di detta configurazione. Secondo un browser popolare: Il prezzo del dispositivo è di circa 1.600 PLN.

La batteria ha capacità 4600 E forza 30 watt tramite cavo. Siamo onesti, i parametri sono piuttosto modesti, ma la cosa più importante è quella Ricarica wireless da 15 W! La parte anteriore del modello è stata aggiornata OLED Con diagonale 6,7″ E la decisione Alta precisione+E aggiorna 120 Hz.

Ottica del dispositivo:

La fotocamera principale con matrice da 108 MP e OIS ,

, Obiettivo grandangolare con matrice da 8 megapixel,

Fotocamera secondaria con matrice da 5 megapixel,

Sensore di profondità con matrice da 2 megapixel,

Fotocamera selfie con matrice da 32 megapixel.

È inoltre opportuno specificare: Certificato IP67Sistema Androide 13conduttore Jack audio da 3,5 mm E Altoparlanti stereo a bordo. Dovresti anche ricordare che non esiste un caricabatterie adatto con il telefono.

Il mio preferito, che è stato ed è tuttora il re delle promozioni

In effetti, la regina è stata lei, perché stiamo parlando del modello Motorola Edge 30 Neo. Il suo prezzo attuale Oscilla intorno ai 900 PLN È l'offerta più economica del gruppo preparato. Il cuore trainante del telefono economico è Snapdragon 695. Viene fornito supporto 8 GB di RAM Digitare LPDDR4X. Questa combinazione si adatta bene ai rigori della vita quotidiana, ma i titoli mobile difficili rappresentano una sfida.

Non poteva mancare Ricarica senza fili (5 watt) E ce n'erano molti! Accendi la corrente Spedizione standard Questo è al di sopra della media 68 wattCiò supporta l'abilità 4020mAh. Tuttavia, la buona qualità è importante 10 bit in grassetto Con diagonale 6,28″Precisione FullHD+ E rinfrescante 120 Hz. Il rapporto tra lo spazio utilizzabile dal pannello frontale e l'alloggiamento (secondo il produttore) è sorprendente 95,6%!

Strutture fotografiche:

Il modulo principale con una matrice da 64 megapixel e OIS ,

, Obiettivo ultra grandangolare da 13 MP con campo visivo di 120 gradi e sensore di profondità (Macro Vision),

Gioco di tiro Selfie con una matrice da 32 megapixel.

Dimensioni alloggiamento incl Certificato IP52 È il seguente: 152,9 x 71,2 x 7,75 mm. Il telefono di base funziona sotto controllo Androide 12pesa e basta 155 grammi! Tuttavia, l'attrezzatura non includeva un jack audio da 3,5 mm, ma sono comparsi degli strappi Altoparlanti stereo (Dolby Atmos).

La versione più recente del modello, ovvero il Motorola Edge 40 Neo, può facilmente sostituire la versione precedente del dispositivo in questa breve classifica.

Potrebbe essere il più costoso, ma non è costoso

Il rappresentante americano doveva semplicemente essere qui. Il Google Pixel 7a, perché è di questo che parliamo, è un modello longevo (Aggiornamento del supporto per 5 anni). Inoltre, gli piace apparire in promozioni interessanti, oltre alle promozioni ordinarie Il prezzo è di 1700 zloty polacchi. Tuttavia, vorrei ricordarvi che il rappresentante del gigante z vista delle montagne Con il processore Google Tensore G2 E 8 GB di RAM Il tipo LPDDR5 non è ufficialmente distribuito in Polonia.

Un campione della traduzione può vantarsi delle sue capacità 4385 mAh E Ricarica wireless da 7,5 W. standard Spedizione tramite Il cavo funziona alla massima potenza 18 watt. Dovrete acquistare separatamente gli appositi caricatori, perché né l'uno né l'altro sono inclusi nel kit. La parte anteriore del dispositivo è attrezzata OLED Con diagonale 6,1″rinfrescante 90 Hz E la decisione 2400 x 1080 pixel (429 dpi).

Fotocamere utilizzate:

La fotocamera principale ha una matrice da 64 megapixel con OIS ,

, Obiettivo grandangolare da 13 megapixel con angolo di visione di 120 gradi,

non Selfie con una matrice da 13 megapixel.

Infine, vale la pena menzionarlo Certificato IP67, Altoparlanti stereo se Telaio in alluminio Alloggiamento. Tra gli svantaggi vorrei citare l'impossibilità di espandere la memoria per dati e applicazioni, ma il Pixel 7a non è il solo in questo.

