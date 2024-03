Il gol di Lewandowski contro l'Atletico. Questa è la classifica dei migliori marcatori del campionato spagnolo di calcio

Robert Lewandowski è stato in buona forma nelle ultime settimane. Ha segnato quattro gol nelle ultime sei partite. Ha avuto un'altra occasione per segnare un gol domenica alle 21:00. Il Barcellona ha poi affrontato l'Atletico Madrid fuori casa nel 29esimo turno del campionato spagnolo.

Robert Lewandowski con un altro gol. Questa è la classifica dei migliori marcatori del campionato spagnolo

Lewandowski era tra i titolari in questa partita. Ha fatto un ottimo lavoro fin dall'inizio. Alla fine del primo tempo ha assistito al gol di Joao Felix. L'aggressore non intendeva fermarsi lì. Subito dopo l'inizio del secondo tempo ha segnato un gol. Il polacco si insinua bene in area di rigore e tira in porta. La palla rimbalzò sul palo e poi volò in porta. Successivamente ha fornito un altro assist, questa volta per il gol di Fermin Lopez.

Questo è il suo 13esimo gol stagionale nel campionato spagnolo. Grazie a ciò è balzato al sesto posto nella classifica marcatori. Ha lo stesso numero di gol di Alexander Sorloth e Gorka Gorozeta, e più di Vinicius e altri. Il leader del gruppo è Jude Bellingham con 16 gol.

Classifica dei migliori marcatori del campionato spagnolo

1. Jude Bellingham – 16

2. Ante Budimir, Borja Mayoral – 15

4. Artem Dubek, Álvaro Morata –

6. Robert Lewandowski, Alexander Sorloth, Gorka Gorozeta – 13

9. Hugo Doro, Vinicio – 12

Alla fine, il Barcellona ha battuto l'Atletico Madrid 3-0. Dopo 29 turni, la squadra di Xavi è al secondo posto in classifica con 64 punti. Lewandowski avrà un'altra opportunità di giocare nel campionato spagnolo il 30 marzo. Poi la sua squadra affronterà il Las Palmas. Prima di ciò, farà un ritiro per la nazionale polacca, dove la squadra di Michal Probers giocherà contro l'Estonia nelle qualificazioni agli Europei.