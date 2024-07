Muoiono a migliaia. Il “mese più sanguinoso” della guerra [RELACJA NA ŻYWO]

La guerra in Ucraina continua. Sabato è l’871° giorno dell’invasione russa. Il Ministero della Difesa britannico ha riferito che negli ultimi due mesi l’esercito russo ha perso più di 70.000 soldati in Ucraina. esercito. Questi sono i feriti e i morti. Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato: “Il bilancio medio giornaliero delle vittime della Russia in Ucraina a maggio e giugno è salito ai livelli più alti durante il conflitto, rispettivamente di 1.262 e 1.163 al giorno”. L’intelligence ritiene che l’aumento delle perdite in combattimento dell’esercito russo sia legato all’apertura di un nuovo fronte nella regione di Kharkiv all’inizio di maggio, e che nei prossimi due mesi il livello delle perdite russe rimarrà pari a mille. Le persone ogni giorno. L’intelligence britannica ha descritto maggio come il “mese più sanguinoso” dell’intera guerra, in cui la Russia ha perso fino a 37.000 soldati. Soldati. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.