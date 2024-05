È peggio di quanto pensassero. Il “ghiacciaio della morte” è stato spazzato via dal basso. “dissoluzione rapida”

“Ghiacciaio della Morte” è una descrizione mediatica molto comune del ghiacciaio, il cui nome ufficiale è Thwaites. Il nome comune del ghiacciaio è accattivante, ma non privo di fondamento. Il fiume Thwaites è enorme e fa effettivamente parte della calotta glaciale antartica. La sua piattaforma di ghiaccio (o: piattaforma di ghiaccio), cioè una parte che già parzialmente galleggia sull’acqua, agisce come una sorta di “tappo” che impedisce alla calotta glaciale antartica di raggiungere il Mare di Amundsen.

Tuttavia, questa diga nel caso di Thwaites non è più molto stabile, e il ghiacciaio stesso si trova nell’Antartide occidentale, una parte del continente più vulnerabile allo scioglimento rispetto alla parte orientale. Sì, e lo stesso “Ghiacciaio della Morte” è, prima di tutto, enorme e, in secondo luogo, il meno stabile dell’Antartide. Se si sciogliessero tutti, si prevede un aumento del livello del mare di 65 cm. Vale la pena tenere presente ciò che potrebbe derivare da un simile collasso, ovvero la disintegrazione della calotta glaciale dell’Antartide occidentale. Uno scenario orribile, anche se dal punto di vista temporale geologico (piuttosto che umano e storico).

Naturalmente, dal nostro punto di vista è impossibile che i thwaiti si sciolgano rapidamente, ma hanno già un impatto significativo sul livello dei mari e degli oceani – circa il 4%. Partecipa alla sua crescita. Per mettere a rischio seriamente la vita delle persone che vivono lungo la costa non servono decine di centimetri d’acqua, ne basta poca.

Informazioni più interessanti su Thwaites e sul suo impatto sull’ambiente possono essere lette sul blog del glaciologo Dr. Jakub Malecki nell’articolo “Il Ghiacciaio della Morte ci spazzerà via dalla faccia della Terra?

“Il ghiacciaio è più vulnerabile allo scioglimento”.

Gli scienziati erano già preoccupati per le condizioni di questo ghiacciaio, o almeno lo stavano monitorando da vicino. Ora abbiamo una nuova serie di dati radar raccolti tra… Lui cammina e giugno 2023. Un’immagine a raggi X di Thwaites catturata dallo spazio. Come spiega CNNGli scienziati hanno creato un’immagine della cosiddetta linea di messa a terra, vale a dire confineIl ghiacciaio “scende” da terra e comincia a galleggiare in parte sull’acqua. Puoi vedere che l’acqua calda dell’oceano si trova sotto la piattaforma di ghiaccio per chilometri di profondità. Ciò avviene con un movimento ondulatorio al ritmo delle maree: l’acqua calda salata in qualche modo “espelle” l’acqua dolce che si è sciolta sotto il ghiacciaio. Tutto ciò fa sì che il fiume Thwaites si sciolga rapidamente dal basso.

“Il flusso a lunga distanza di acqua di mare sotto il ghiaccio rende il ghiacciaio più vulnerabile allo scioglimento a causa di un oceano più caldo del previsto, che a sua volta aumenta le aspettative di perdita di ghiaccio”. Pezzi± Gli scienziati sono in prima linea nei loro lavori pubblicati Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze.

“In passato, disponevamo solo di dati scarsi”, ha detto alla CNN Eric Renaud, professore di scienze del sistema Terra presso l’Università della California, Irvine e coautore dello studio. “In questo nuovo set di dati, generato ogni giorno per diversi mesi, abbiamo osservazioni potenti di ciò che sta accadendo”.

Gli scienziati non sono attualmente in grado di determinare quando l’estinzione del nome comune del ghiacciaio potrebbe diventare reale. “Al momento, non disponiamo di informazioni sufficienti per determinare in un modo o nell’altro quanto tempo rimane prima che l’acqua dell’oceano si riversi. [pod lodowiec – red.] “Diventerà irreversibile”, afferma la dottoressa Christine Dow, autrice dello studio e professoressa presso la School of Environment dell’Università di Waterloo. “Siamo preoccupati che la velocità del cambiamento glaciale venga sottovalutata e potrebbe essere disastrosa per le comunità costiere di tutto il mondo”, aggiunge. In una dichiarazione della sua università.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, il 10% della popolazione mondiale vive in aree direttamente minacciate dall’innalzamento del livello del mare. Popolazione mondiale.