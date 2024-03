Monica Richardson sta ufficialmente avendo la sua prima volta con il suo nuovo fidanzato e sua figlia. Alla ragazza piace il giornalista del Super Express

Monica Richardson non è più felice come lo è adesso da molto tempo. Il giornalista sta davvero prosperando. Sorride costantemente e c'è una scintilla nei suoi occhi che aggiunge alla sua bellezza. Ciò è sicuramente dovuto al suo nuovo amore, caduto su di lei in un momento inaspettato, poco dopo la separazione da Konrad Wojterkovsky, che l'ha accompagnata in tante celebrazioni negli ultimi due anni.

Monica Richardson ha portato il suo nuovo fidanzato a un evento di beneficenza

La star televisiva e il suo nuovo fidanzato hanno fatto la loro prima apparizione ufficiale insieme domenica pomeriggio, ad un evento di beneficenza a Milanovic, dove hanno dipinto le uova che avevano donato all'asta per un ragazzo malato. La coppia era accompagnata da una bambina, di diversi anni. A quanto pare, la figlia di Arthur. Il ragazzo chiaramente amava moltissimo Richardson, ed era reciproco. Tutti sembravano felici e si trattavano affettuosamente. – Monica e Artur sono quasi inseparabili. La loro relazione è molto pericolosa. L'uomo d'affari della sua precedente relazione ha un'affascinante figlia che è completamente innamorata di Monica, ed è una relazione reciproca. E cerca anche di essere il miglior padre… Una persona vicina alla coppia lo rivela a Super Express. Hanno chiaramente un grande legame. Teniamo le dita incrociate affinché ci riescano!

La carriera di Monica Richardson

Nel 1995, Monica Richardson ha iniziato a lavorare presso TVP2, dove è stata conduttrice, autrice e co-creatrice dei programmi “Popular Culture Cults”, “Teleadwokat”, “Europeowcy”, “Strefa open”, “Witaj, Europo”, “ Europa da się lubić”, “L'aquila o il resto?” E “l’ingresso è gratuito”. Da ottobre a dicembre 2006 è stata membro della giuria dello spettacolo Supertalent. Negli anni 2006-2008 è stata caporedattrice della rivista mensile “Zwierciadło”. Nel 2009, insieme a Krzysztof Hulboj, si è classificata quarta nella nona edizione di Taniec z Gwiazdami su TVN. Nel 2011 ha terminato il suo lavoro presso TVP.

Nel 2013, la star è tornata a lavorare presso TVP2, e da aprile 2013 a novembre 2019 ha co-condotto lo spettacolo mattutino “Pytanie na Breakfast”, e nella primavera del 2019 ha condotto la serie rinnovata del programma “Europa da się lubić”. Da novembre 2020 ad aprile 2021 ha rilasciato interviste per il settimanale “Wprost”. Nell'autunno del 2021 è stata aperta la Richardson School.

Costellazione Jaruzelska – Monica Richardson Sviluppiamo il nostro sito web visualizzando annunci pubblicitari. Bloccando gli annunci, ci impedisci di creare contenuti di valore. Disabilita AdBlock e aggiorna la pagina.