C’è la possibilità che l’aurora boreale ritorni in Polonia. Sappiamo quando aspettarcelo

Il Sole completa una rotazione completa attorno al proprio asse in 27 giorni terrestri, il che significa che AR3664 è scomparso dalla nostra vista da tempo. Tuttavia, ciò non significa che fosse pigro: il 20 maggio ha emesso il più potente bagliore di classe X12 fino ad oggi osservato dalla sonda Solar Orbiter. Ora la gigantesca macchia solare si sta lentamente dirigendo di nuovo verso la Terra.

Come riportato da Carol Wojcicki, editrice di astronomia e autrice del blog Con la testa tra le stelle, AR3664, che è sempre più visibile dalla Terra, lunedì ha rilasciato un bagliore di classe X2.9. La sua posizione attuale in realtà esclude la possibilità di tempeste geomagnetiche più pericolose, ma la sua continua attività fa ben sperare. “AR3664 è tornato! Raggiungerà immediatamente X2.9! In questo momento è ancora di lato e innocuo. Ma la prossima settimana? Non vedo l’ora!” – ha detto sui social.

La cosa più importante è che AR3664 sarà rivolto verso la Terra quando la Luna sarà molto vicina alla Luna Nuova, cosa che avverrà giovedì 6 giugno. Ciò significa che le osservazioni non saranno influenzate dal riflesso della luce lunare. Sarà meglio stare all’erta per qualche notte prima e dopo questa data, perché con un po’ di fortuna avremo uno spettacolo che durerà per giorni. È chiaro che l’attività della regione AR3664 è altamente irregolare. Potrebbe risultare che non emetterà un bagliore abbastanza forte da rendere visibile l’aurora in Polonia.