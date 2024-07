Oltre al Gotico, che avrebbe dovuto far posto alla seconda parte della serie. Un sequel di Gothic avrebbe potuto spingere la serie in una direzione completamente diversa

Messaggio

Giochi

21 luglio 2024, 20:00

C’era una forte possibilità che la storia della serie Gothic andasse in modo leggermente diverso. Dopo la première della prima parte della serie, lo studio Piranha Bytes ha lavorato all’espansione di questa produzione, provvisoriamente intitolata Gothic Sequel. Diamo un’occhiata a cosa avrebbe dovuto offrire ai giocatori.















Fonte immagine: ARHN.eu/YouTube IO





Il 2001 è stato un anno di grande svolta per lo studio Piranha Bytes, la cui prima produzione, un gioco di ruolo chiamato Gothic uscito a marzo, è stato un successo straordinario. Alla ricerca di un modo per sfruttare quest’ultimo, gli sviluppatori iniziarono rapidamente, nel maggio 2001, a pianificare lo sviluppo del loro marchio. È così che è nato il secondo gotico? Ebbene, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità.





Da maggio a fine ottobre 2001, i “Piranahas” sono stati un’estensione del primo Goticodal titolo provvisorio Sequel gotico. Conosciamo la sua storia, indaghiamo su cosa avrebbe dovuto contenere e scopriamo quali sono le possibilità di scoprire cosa contiene… Anche se al momento in cui scriviamo queste parole, Piranha Bytes è quasi certamente scomparso dal settore carta geografica.

Questa serie non fa parte della nostra sezione Premium. Tuttavia, acquistando un abbonamento, puoi aiutarci a creare più articoli come questo. Grazie.

Acquista l’abbonamento premium a Gry-Online.pl





Stagno che perde con piranha

Cominciamo discutendo le fonti da cui provengono i dati relativi all’espansione inedita della prima edizione Gotico. I materiali video disponibili su YouTube sono vere e proprie miniere di informazioni su di lui. La prima versione è stata pubblicata nel gennaio 2017 Video dal team ARHN.euQualunque Hai molto più della semplice documentazione sulla progettazione dell’espansione Sequel goticoma anche alla sua versione giocabile, mostrandolo in azione, descrivendone la trama nel dettaglio. La seconda fonte è stata rilasciata solo due giorni fa Film dalla collezione locale Storia di Khorinis, basato su una fuga di dati dal forum russo World of Gamers, vecchio di diversi mesi. Gli autori di questo materiale si concentrano sul contenuto dell’espansione: l’aspetto del mondo presentato, dei personaggi, degli avversari e persino delle abilità.

Seguito sconosciuto

Avventura dentro Sequel gotico Inizierà qualche mese dopo la fine della fase base Gotico. La persona sconosciuta, che giace sotto le macerie, verrà salvata dal mago Xardas, che gli descriverà velocemente la situazione nella valle mineraria. Bene L’equilibrio della vittoria nella guerra combattuta dagli Orchi e dalle forze di Re Robar II penderà dalla parte dei primi che invaderanno la Valle Mineraria. Come se non bastasse, la caduta della barriera magica renderebbe più semplice l’ingresso dei demoni nel mondo umano, consentendo così al sognatore un possibile ritorno. L’Innominato non avrà altra scelta che rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro per salvare il suo mondo dal collasso di nuovo.

Xardas avrà un ruolo importante da svolgere nel sequel di Gothic. Fonte: ARHN.eu/YouTube.

Angoli familiari, volti nuovi, opportunità e problemi

Ripongo la mia fiducia in te Gotico IIChe era situato in posizione centrale intorno alla città di Khornis, Posto di lavoro Sequel gotico Górnicza Dolina sarà uno dei primi Gotico. Subirà però alcune trasformazioni, ben visibili, ad esempio, nel vecchio campo, che verrà trasformato in un campo profughi gestito da Diego. Questi ultimi si recheranno lì per cercare riparo dalla guerra, e poiché l’insediamento sorto attorno al castello sarà fortemente danneggiato a seguito della distruzione della barriera, dovranno collaborare per riportarlo non tanto al suo splendore. , ma alla funzione desiderata.

Lontano da questo Lo stesso re Robar II apparirà nella valle mineraria e si stabilirà in un castello di montagna, protetto dal mondo esterno da soldati fedeli.. I suoi “occhi e orecchie” nella valle saranno un coraggioso esploratore, un guerriero di nome Thora, vestito con un’armatura caratteristica e molto leggera. L’Amazzonia può combattere al nostro fianco e, col tempo, insegnarci come affrontare i nemici con il bastone. L’aggiunta ci permetterà anche di incontrare la principessa, figlia di Robar II, che sarà seduta nella torre che sovrasta il castello del sovrano.

Uno dei nuovi personaggi che l’Ignoto avrebbe incontrato nel sequel di Gothic era una guerriera di nome Thora. Fonte: Storia di Al-Khourini/ YouTube.

La distruzione dell’antico accampamento non sarebbe l’unica conseguenza evidente della caduta della barriera magica. La sua esplosione distruggerà rune e oggetti magici, anche se il mago Lester ci insegnerà come crearne di nuovi. Il problema peggiore è la possessione demoniaca, una piaga che trasforma le persone in zombi, le cui vittime saranno curate dalla Gilda dei Maghi. Inoltre Le creature che abitano la valle acquisiranno nuove incarnazioni demoniache; Un simile destino toccherà alle lucertole, ai lupi e ai vermi dei denti, così come ai folletti e alle creature dell’ombra.. Infine, i cosiddetti Maghi Oscuri inizieranno a vagare per il mondo di gioco, molto probabilmente possedendo Maghi del Fuoco.





Sequel gotico Porterà anche nuove fazioni. Oltre ai guaritori già citati, potremo incontrare, tra gli altri, la guardia reale che protegge il sovrano, i cacciatori di demoni o infine la milizia che garantisce l’ordine nel campo profughi. Inoltre, le funzionalità conosciute dalla versione base della prima versione verranno notevolmente ampliate Gotico Un combattimento in un’arena supervisionato da un eroe sconosciuto. Gli autori ci permetteranno di accumulare reputazione e guadagnare denaro, e i duelli stessi saranno soggetti a regole diverse.

Per quanto riguarda i personaggi che incontreremo nel corso dell’avventura, includeranno sia volti familiari, come il già citato Diego o addirittura Lord Hagen, sia volti completamente nuovi, come il già citato eroe dell’arena, il Cacciatore di Demoni. Malgar, Balgor, capo dei maghi, è a capo della milizia di Berengar o addirittura di Bromor, responsabile della riparazione del vecchio accampamento. Gli autori stavano progettando di implementare un sistema per l’atteggiamento dei personaggi nei confronti dell’InnominatoMolti di loro possono insegnargli abilità utili come la costruzione di archi e frecce, il fabbro, l’alchimia e la cucina.

Le battaglie nell’arena verranno notevolmente ampliate nel sequel di Gothic. Fonte: Storia di Al-Khourini/ YouTube.

Un discorso a parte meritano… gli elementi strategici che possono essere implementati in… Sequel gotico. Ad un certo punto Il gioco ci obbligherà a estrarre una grande quantità di minerale, poiché dovremo assumere minatori e poi occuparci delle loro esigenze e della loro sicurezza.

Gothic Island Un seguito di Gothic II?

Sequel gotico Era già in una fase di sviluppo abbastanza avanzata quando fu presa la decisione di cancellarlo. Alcune delle idee generate per soddisfare le sue esigenze sono state successivamente utilizzate in… Gotico II. Ciò riguarda, tra le altre cose, l’idea di distruggere l’antico accampamento (che alla fine si decise di spazzare via completamente dalla faccia della Terra) e di facilitare l’ingresso dei demoni nel mondo umano, così come della fazione dei Guardiani, che erano alla fine sostituiti dai paladini (cambiando allo stesso tempo anche l’aspetto delle loro armature, poiché gli autori si concentravano su armature degne dei cavalieri medievali). Inoltre, l Gotico II Sono state trovate versioni demoniache di singole creature, così come maghi oscuri che hanno agito lì come ricercatori.

È interessante notare che Quasi tutta l’introduzione Gotico II Sono stato creato… per i bisogni Sequel gotico. Ciò è evidente attraverso l’abbigliamento del personaggio principale, l’interno della Torre Xardas, o anche la scena del fulmine che colpisce la torre del castello e ne rompe una parte, dopo di che non c’è più traccia nel gioco stesso (a differenza del gioco di espansione cancellato).

Gli autori di Gothic Sequela furono più gentili con il vecchio schieramento rispetto ai creatori di Gothic II. Fonte: Storia di Al-Khourini/ YouTube.

Grande ritorno?

Il 30 agosto 2017 alcuni file sono trapelati su Internet Sequel gotico, grazie al quale chiunque sia interessato può verificarne la versione incompleta. Il team di SequelPL ha preparato rapidamente la versione polacca di loro e del team Un divertente seguito del sequel gotico Ha deciso di prendere in mano la situazione e finire questo lavoro per Piranha Bytes, quindi pubblicarlo come modifica. Al momento in cui scrivo queste parole, i lavori su quest’ultimo sono ancora in corso.

Perché i “piranha” stessi non sono riusciti a finire di lavorarci? Sequel gotico? Sebbene avanzassero molto rapidamente, Alla fine si è deciso di abbandonare questo progetto a favore di un progetto completo Gotico II. Sebbene le ragioni di questa decisione non siano state rivelate ufficialmente, possiamo tranquillamente supporre che JoWood abbia avuto un ruolo nella questione. L’editore avrebbe considerato più redditizia una vera continuazione che un’espansione. Il resto è storia.

Giochi Necro Da allora abbiamo sviluppato la serie Necro Gaming Luglio 2024. Di seguito i link agli episodi precedenti: Questa è forse la parte più affascinante della serie Half-Life. Ravenholm di Arkane Studios non ha mai avuto la possibilità di brillare