Ha interrotto la serie Świątek e aveva appena giocato l’ultima partita. Una fine dolorosa per una carriera

Gli organizzatori dell’evento di Parigi hanno voluto onorare la 34enne in un modo carino, quindi hanno deciso di programmarla sul campo centrale. All’ora stabilita, alle 12:00, i tennisti si sono recati presso l’impianto intitolato a Philippe Chatrier. Molti ospiti si sono radunati sugli spalti Hanno cercato di incoraggiarli a combattere esultando ad alta voce Vincitore del torneo WTA a Katowice 10 anni fa.

Una partita a senso unico pone fine alla carriera di Alize Cornet. La francese ha giocato la sua ultima partita in singolare

Ma la partita non è iniziata bene dal punto di vista di Cornet. I cinesi si sono portati in vantaggio per 4-0 e hanno vinto partite feroci. Un attimo dopo ci fu un leggero sviluppo. Alize è riuscita ad aggiungere due corrispondenze al suo conteggio. Ha avuto anche qualche occasione per contattare la sua rivale. Tuttavia, la fine del gruppo apparteneva a Cheng. Il finalista dell’Australian Open di quest’anno ha finalmente vinto la partita 6:2.

Alize ha preso piede all’inizio del secondo set. Anche se nel terzo gioco ha fallito, dopo un po’ ha avuto la possibilità di pareggiare. Tuttavia, ha sprecato due break point e alla fine la fortuna ha sorriso a Kenwin. Il giocatore cinese ha giocato lungo la striscia e la palla è entrata in campoSenza che la francese possa rispondere. Se non fosse stato per la cassetta, probabilmente sarebbe uscito.

Il corno era notevolmente debole in questo momento. I minuti successivi furono chiaramente dettati da Cheng. Alla fine Alize ha provato a salvarsi con un passaggio e ha difeso il pallone. Alla fine, la cinese ha approfittato della sua quarta occasione e ha chiuso la partita con il punteggio di 6-2 e 6-1. Si è conclusa così la carriera da single del rappresentante dei padroni di casa. Subito dopo l’incontro si è svolta una cerimonia ufficiale Presente, tra gli altri, Emilie Mauresmo, Presidente della Federazione Francese di Tennis. Questo era il modo di Cornet per ringraziarlo per la sua carriera nel suo complesso. READ Emozione finalmente! Coppa Fortuna di Polonia per il Wisła Cracovia

Sicuramente i tifosi polacchi Si ricordano della francese di Wimbledon due anni fa. Ha poi sconfitto Iga Świątek e ha fermato la serie di 37 vittorie consecutive delle donne polacche. Nel 2007, Cornet ha vinto il campionato junior del Roland Garros. Nella sua carriera professionale, ha registrato la sua migliore prestazione del Grande Slam agli Australian Open 2022, dove ha raggiunto i quarti di finale. Alize ha terminato la sua carriera da singolare, ma gareggerà ancora nel doppio e nel doppio misto a Parigi.

Iga Švetek – Alize Cornet 0:2. Le caratteristiche più importanti del gioco. video/PulsatSport/PulsatSport

Cheng Chen Wen/Tiziana Fabi/Agenzia di stampa francese