Lo ha riferito venerdì il Financial Times Gli Stati Uniti hanno invitato l’Ucraina a non attaccare le raffinerie di petrolio russe e altre infrastrutture energetiche perché temono che ciò porterà a un aumento dei prezzi dell’energia e a un’ulteriore escalation della guerra.

Lo ha affermato il vice primo ministro per l'integrazione europea ed euro-atlantica Olha Stefaniszina Le raffinerie di petrolio situate sul territorio russo sono un obiettivo legittimo per l’Ucraina da un punto di vista militare. Secondo lei, l'Ucraina in questo caso agisce in conformità con gli standard della NATO.