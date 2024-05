La propaganda pro-Cremlino sta avendo un grande successo Nei paesi occidentali e nella stessa Ucraina, i russi si stanno assicurando che venga diffuso in modo efficace.

Questo è il quadro che emerge dall’analisi della campagna “Doppelgänger”. È stato condotto da giornalisti associati al portale Vot Tak. Tuttavia, a quanto pare non si tratta solo di social media.

Le prime tracce dell’operazione sotto il nome in codice “Doppelgänger” sono state scoperte nell’autunno del 2022. Lo hanno fatto gli investigatori nell’ambito del progetto DisinfoLab. Secondo i dati raccolti in Doppelgänger L’Ucraina, l’Unione Europea e gli Stati Uniti sono stati attaccati promuovendo la posizione del Cremlino sull’invasione dell’Ucraina e cercando di convincere la popolazione dei paesi occidentali a non sostenere l’esercito ucraino.