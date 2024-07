All’inizio di giugno e luglio, la Bielorussia ha annunciato che alcune delle sue forze erano in allerta e sarebbero state inviate al confine con l’Ucraina. Il motivo era la presunta “tensione crescente” e i presunti tentativi di “trascinare” Minsk nel conflitto tra Mosca e Kiev. Per giorni, la propaganda ha alimentato l’atmosfera minacciosa. Alla fine, Alexander Lukashenko ha deciso di ritirare l’esercito in basi permanenti.

La situazione sarebbe potuta andare fuori controllo. Il canale indipendente bielorusso Hagun ha rivelato che il drone testimone russo, utilizzato negli attacchi contro l’Ucraina, è entrato inaspettatamente nel territorio della Bielorussia.

La decisione del dittatore ha scatenato un’ondata di critiche da parte di alcuni predicatori russi sull’applicazione Telegram. Hanno accusato Lukashenko di fare il doppio gioco, suggerendo che di conseguenza la Bielorussia potrebbe perdere il suo territorio e la sua identità nazionale, ha riferito Nasha Neva.

Uno di loro, Alexander Cook, ha condotto un sondaggio tra i suoi osservatori su questo argomento. La maggioranza ha risposto che la Bielorussia non è più un alleato della Russia.

Questi attacchi non sono passati inosservati alla propaganda di Lukashenko, che ha cercato di giustificarsi incoraggiando i russi a presentare la situazione con il ritiro delle truppe in una luce positiva, ma ha causato così un’aggressione ancora maggiore, come si legge in Nasha Neva.

Lo ha detto il canale bielorusso “Silovik” (resoconto: “Siamo i discendenti di una nazione che è stata sterminata più di una volta a causa della sua posizione regionale e della vicinanza a Mosca, ma non ce ne siamo mai lamentati e rispettiamo la nostra unità fraterna”). Associato al Ministero degli Interni della Bielorussia) in risposta alle critiche russe.

Il popolare canale AP Wagner (un account collegato al gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin) ha risposto al suo post. Il suo autore ha descritto i bielorussi come “una nazione di traditori e parassiti, inventata artificialmente dai comunisti”. Li ha anche accusati del “desiderio di tradire la Russia, iniziato da Lukashenko nel 2020”. I wagneriani hanno dichiarato che la Bielorussia “deve essere schiacciata perché non ha futuro al di fuori della Russia”.

Come ha notato Nasha Neva, la propaganda bielorussa non reagisce più a questa voce.