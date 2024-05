Una grande evacuazione della scuola di Xelenia Gora. C’è una fuga di gas

A Zelenia Gora (Voivodato della Bassa Slesia), il 27 maggio si sono verificati due sversamenti nel complesso residenziale di Zapobrez. gas. Circa 410 studenti e 38 membri del personale di una scuola sono stati evacuati a causa di una perdita in una tubatura. I residenti di un edificio situato nello stesso quartiere hanno dovuto evacuare 28 persone.

Evacuazione della scuola per fuga di gas a Gelenia Gora. L’alimentazione elettrica all’edificio è stata interrotta

Egli ha detto TVN24, verso le ore 9, scuola elementare n. Sono state riscontrate 11 perdite nei tubi vicino all’edificio. Un funzionario dei vigili del fuoco di Gelinia Kora ha detto che gli studenti si sono radunati nel cortile della scuola. Un’ora dopo, è stato deciso di annullare del tutto le lezioni e gli studenti sono tornati a casa.

Nell’edificio scolastico è stata interrotta l’alimentazione elettrica. Sul posto sono intervenuti il ​​servizio di emergenza gas e sei vigili del fuoco. Poco dopo le 9, i vigili del fuoco hanno ricevuto una segnalazione di danni a un collegamento in via Jana Keepuri 27, richiedendo l’evacuazione dei residenti dell’edificio situato lì.

Zelenia Cora. Il personale scolastico si è preoccupato dopo la fuoriuscita di gas dalla mensa

Radio Breslavia Ul l’ha detto a scuola. Moniesko, fuga di gas dalla mensa. – I dipendenti erano preoccupati per l’odore di gas proveniente dal seminterrato. Abbiamo chiamato per controllare. L’evacuazione degli studenti dalla scuola si è svolta senza intoppi e nell’edificio non c’era nessuno. Stiamo proteggendo la zona – ha detto Tomasz Trujswicz della sede municipale dei vigili del fuoco di Gelinia Gora.

