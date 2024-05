“Dannazione, siamo Russia o no?!” Reportage da una città bombardata in Russia

Il 12 maggio un condominio è crollato nella città russa di Belgorod. I russi accusano gli ucraini di aver lanciato un attacco missilistico. Non è ancora noto come sia avvenuto il disastro, ma una cosa è certa: una guerra su larga scala ha già raggiunto la Russia molto tempo fa.

All’inizio di giugno 2022 le autorità locali hanno deciso di evacuare i residenti della città di Shepekino. Bereg, una cooperativa di giornalisti russi indipendenti, racconta cosa sta succedendo a Shchebykino. Con il benestare della redazione pubblichiamo integralmente il presente testo.

Il primo bombardamento su Shchebykino, città situata a circa 30 chilometri da Belgorod e a 6 chilometri dal confine con l’Ucraina, è iniziato nell’ottobre 2022. Il missile ha colpito il centro commerciale Galleria, uccidendo due persone e ferendone altre 14. Secondo gli interlocutori di Pereg a Shibekino: alcuni abitanti della città avevano già pensato di scappare.

Tra loro c’è Al-Gouna (nome cambiato per ragioni di sicurezza): dopo l’attentato autunnale, ha fatto le valigie ed è partita con i suoi genitori. Ma tornarono tre giorni dopo, sperando che i bombardamenti cessassero.

— Nei primi giorni del bombardamento, quando non era così grave, la gente si nascondeva nei bagni, negli scantinati e nei corridoi perché [poczucia] Algona ricorda l’incertezza. — Ma gradualmente la popolazione si è abituata. I proiettili di solito colpiscono le stesse aree. A volte c’erano delle eccezioni, ma tutti credevano che non gli sarebbe successo nulla.

Tuttavia, l’intensità dei bombardamenti autunnali non era paragonabile a quella iniziata nella primavera del 2023, spiega Nikita, residente a Shibekino: – Bombardano continuamente, e una volta, per due o tre settimane non c’è stato un solo tuono, niente di niente.

L’attentato è stato visto in modo diverso da tutti. Lo stesso Nikita afferma che i suoi “sentimenti ed emozioni” dovuti agli attacchi sembrano “spenti”: – Forse il corpo vuole proteggerti da loro in modo che tu non ti arrabbi.

Al contrario, i genitori di Nikita, che vivono anche loro a Shibekino, erano molto turbati. – Ogni volta che c’era un bombardamento, chiamavano e chiedevano: “Va tutto bene, sei a casa? Resta a casa, non andare da nessuna parte!” – lui ricorda. Alcuni amici e conoscenti hanno avuto la stessa reazione.

A poco a poco, i bombardamenti sulla città divennero sempre più frequenti. Nel maggio 2023, le autorità di Belgorod hanno segnalato 130 attentati. Nell’aprile 2023 erano 42, e prima di solito erano circa venti al mese.

— Quando si è cominciato a parlare di un contrattacco ucraino, la tensione è aumentata e negli ultimi giorni di primavera è diventata terribile, dice Nikita.

Una nuova, potente serie di bombardamenti è iniziata il 26 maggio 2023. Entro il 31 maggio 2023, le persone hanno iniziato a fuggire in massa dalla città.

PAP/EPA/Pavlo Pakhomenko Fumo proveniente dagli incendi nei siti di combattimento intorno a Shchebykino, al confine tra Russia e Ucraina, giugno 2023.

“Ah…siamo Russia o no?”

— Alle 3 del mattino del 31 maggio mi sono svegliato al rumore di un aereo in avvicinamento. Non ho mai sentito un rumore così forte prima. Corsi subito nel corridoio. Al-Juna ricorda che al mattino si è scoperto che il missile aveva colpito il centro della città. Quattro persone sono rimaste ferite in questo attacco.

Dopo questo evento, i guna decisero di partire per la seconda volta. L’imballaggio è stato fatto in fretta. Dato che non sapevano ancora dove avrebbero vissuto, dovettero abbandonare il gatto. Algona sperava che sarebbe tornata a prenderlo più tardi.

Secondo gli abitanti con cui Berg ha parlato non c’era dubbio che le autorità avessero organizzato un’evacuazione organizzata. I residenti sono fuggiti da soli: con l’autobus, i taxi e le auto dei vicini. “Lasciare la città è sempre spaventoso perché spesso i proiettili colpiscono le strade”, commenta Aljuna. — Ma restare in città era ancora più terrificante.

Tutti gli interlocutori di Berg che hanno lasciato la città prima del 1 giugno hanno lasciato Shibekino fiduciosi di tornare presto a casa, anche se i bombardamenti avevano danneggiato le infrastrutture in alcune zone: le case spesso non avevano né elettricità né acqua, il servizio di telefonia cellulare era interrotto.

Coloro che se ne sono andati hanno appreso tutto dai vicini rimasti in città tramite telegramma:

“Qui sono tutti impazziti. Passano i motociclisti e la gente pensa che siano le sirene.”

“Impazzirei anch’io. Nel parcheggio davanti casa qualcuno ha chiuso il cofano dell’auto e ho pensato che dentro volasse una bomba.”

La notte del 1 giugno 2023 la città fu nuovamente bombardata. Durante questi attacchi, il dormitorio e l’edificio dell’amministrazione locale sono stati parzialmente distrutti e otto persone sono rimaste ferite. Dopo l’evento, i residenti locali hanno lanciato sui social media l’hashtag #ShebiekinoToRussia, sperando di attirare l’attenzione dei media e dei funzionari federali sulla situazione in città. L’hashtag è stato inserito sotto post e immagini che mostravano gli effetti dell’attentato.

“Dai servizi di emergenza? [Szebiekina] “Puoi dirmi dove c’è silenzio?”, ha chiesto un residente in una chat room locale, che è riuscito ad andarsene poco prima che i bombardamenti si intensificassero. Un altro residente ha risposto: “A Mosca è più tranquillo, e questo non gli importa”.

In un post, un residente locale ha scritto durante l’attacco notturno: “Siamo Russia o no? Qualcuno ci difenderà?”

“Perché non sono stati evacuati prima?”

-Ho visto la sparatoria dalla finestra del mio appartamento. Poi uno dei missili è volato dentro casa mia”, ricorda Ilya. Poi ha deciso di lasciare la città.

Ma uscire dalla città è ora più difficile che nei giorni precedenti: i trasporti pubblici sono fermi e i residenti scrivono nelle chat che gli autisti hanno paura di andare al lavoro. Quanto a coloro che non disponevano di un’auto propria, si aspettavano l’evacuazione, che non è stata annunciata dalle autorità regionali.

– Bombardavano continuamente. “Non capisco perché la città non sia stata evacuata prima in una situazione come questa”, dice Elijah. Riuscì a lasciare la città grazie all’esercito: “volarono per la città e raccolsero tutti”.

“Nessuna informazione dalle autorità”

A Belgorod, nel 2023 sono stati aperti sei centri di accoglienza temporanea per gli sfollati. Il più grande si trova nella Belgorod Arena, dove sono state installate lunghe file di letti metallici.

L’esercito portò anche Elia in questo centro. Non si lamenta della vita di tutti i giorni: la cosa più importante per Elia è che “gli diano alloggio e cibo, e che ci siano medici e volontari che aiutano le vittime”. Un residente di Shibekino non sapeva cosa fare dopo: non aveva tempo per portare da casa non solo i soldi, ma anche i suoi documenti.

— Nella nostra zona non esiste lo stato di emergenza, quindi non siamo ufficialmente rifugiati, spiega Elijah. — Mi hanno chiesto di andare a scrivere una domanda e loro gli avrebbero rilasciato altri documenti, ma la tassa per la domanda era di 1.500 PLN. (circa 65 PLN) rubli, e ho solo 200 rubli (meno di 9 PLN).

Ma anche per coloro che hanno potuto portare con sé i propri documenti, il governo non li aiuta realmente. – Non ci sono informazioni dalle autorità. Hanno detto che puoi andare alla Croce Rossa e ottenere assistenza umanitaria e materiale, dice Yelena, residente a Shibekino. – Finora ci aiuta solo la Croce Rossa. Sono mamma di due figli minorenni; Hanno detto che mi avrebbero dato 10.000 rubli (più di 430 zloty polacchi) e altri 5mila. (più di PLN 215) per mio padre in pensione. Ma adesso c’è una coda enorme, non ho la forza di starci dentro.

Alcuni residenti di Shibikino hanno dovuto pagare dei soldi per essere evacuati. Secondo loro, le società commerciali che organizzavano il trasporto dei bambini nel campo nella regione di Voronezh hanno addebitato ai genitori una tassa di 3.000 PLN. rubli (vicino a PLN 130). Il capo dell’amministrazione locale di Shebekino ha ammesso che la situazione era grave e che “i funzionari hanno ignorato questa situazione”.

Ora coloro che erano nei centri vengono reinsediati nei dormitori delle università e dei college di Belgorod. Gli studenti di due università di Belgorod hanno detto ai giornalisti che per questo motivo sono stati spostati dai nuovi dormitori a quelli vecchi che erano “sporchi e infestati da scarafaggi”.

Alcuni residenti di Shchebykino hanno affittato appartamenti a Belgorod da soli. Ciò ha portato a quadruplicare i prezzi degli affitti in città, cosa che la maggior parte dei rifugiati non può permettersi.

Aljuna è riuscita a tornare a Shebekin per un po ‘e prendere il gatto. Lei e la sua famiglia non vogliono restare a Belgorod perché credono che sarà il prossimo obiettivo del contrattacco ucraino. Vogliono scappare in Russia.

Nikita, che vive in un dormitorio a Belgorod, non scapperà più. – Shpekino è sottoposto a colpi di mortaio e di artiglieria, che non raggiungeranno Belgorod – spiega. – E se gli ucraini volessero sparare qualcos’altro, lancerebbero comunque prima i missili su Mosca.

“Una città nel caos”

Secondo il censimento del 2021, a Shepekino vivono stabilmente circa 40mila persone. la gente. Gli interlocutori di Berg dicono che la città è praticamente deserta: ci sono ancora soprattutto anziani che non vogliono partire verso l’ignoto, e uomini che cercano di proteggere le loro proprietà dai ladri. Secondo le autorità, più di mille appartamenti in 67 edifici residenziali e 370 case private sono stati danneggiati dai bombardamenti della scorsa settimana.

Nikita dice che nel suo palazzo è rimasto solo un vicino, ma è difficile contattarlo, quindi non sa se il suo appartamento è ancora in piedi. I funzionari stanno dicendo in privato ai residenti che ci vorrà molto tempo prima che possano tornare alle loro case. Un partecipante a una delle conversazioni su Telegram ha citato le parole del governatore: “Non finirà rapidamente, non aspettatevi un ritorno rapido. Secondo lui, la conversazione è avvenuta in un centro per rifugiati, dove il governatore ha incontrato gli sfollati”.

Recarsi a Shepekino, anche per poco tempo – ad esempio per riprendere animali domestici, cose dimenticate o documenti – è oggi un grosso problema: dalla sera del 2 giugno 2023, le autorità hanno ufficialmente chiuso l’accesso alla città, bloccando l’accesso ai la città. Strade. Secondo gli interlocutori di Berg, i militari sono riluttanti a fare eccezioni anche per coloro che sono disposti a correre qualsiasi rischio, ma a volte è ancora possibile raggiungere un accordo con loro.

Ad esempio, Yelena ha prima lasciato i suoi figli e poi è tornata in città per andare a prendere il suo anziano padre e il suo cane. I giorni trascorsi sotto il fuoco erano molto stressanti per l’animale. – Continua a vomitare, non so cosa fare, stiamo cercando un medico – dice.

Secondo lei ci sono dei ladri che vagano per la città: – Lavoravo in un supermercato, le nostre porte sono state rotte e tutti i negozi di telefonini nella piazza del mercato sono stati saccheggiati. C’è il caos in città.

Jelena dice che davvero non riesce a credere che la sua città possa trovarsi in una situazione del genere. — Speravamo che ci proteggessero, anche i Wagneriani o i Kadyrovtsy… ma a nessuno importava di noi. “Prima sembrava che la guerra fosse lontana”, ammette, “ma ora non sappiamo cosa fare”.

I residenti con cui abbiamo parlato sono riluttanti a parlare dei loro sentimenti riguardo alla guerra. Molto spesso le loro affermazioni si riassumono nella formula: – La cosa più importante è che tutto finisca il prima possibile.

Per le prime due settimane dopo l’inizio dell’invasione, dice Nikita, “era in uno stato di completa apatia”. “Non capivo cosa fosse buono e cosa fosse cattivo”, ricorda. — Ma quando la tua città viene bombardata per un anno, ti inclini da una parte o dall’altra… E si dà il caso che io sia dalla parte della Russia in questo momento. è difficile. In generale, sono favorevole alla realizzazione di un’operazione militare speciale fino alla fine, perché se non si pone fine ad essa, non vi è alcuna garanzia che il conflitto non riprenderà. In ogni caso, deve finire.

– Non vedo altra soluzione a questo problema se non quella di spostare la linea del fronte lontano dal confine, come dice Al-Jouna. Quando le è stato chiesto dove avrebbe dovuto essere “spostata” e come, si è rifiutata di rispondere perché “non lo sapeva bene”.