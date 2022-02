Covid-19, autorizzazione mascherine e novità vaccino: aggiornamenti in tempo reale

Il governatore della California Gavin Newsom prevede di dare la priorità a strategie come la vaccinazione e lo stoccaggio del coronavirus. credito… Karl Mundon/Bay Area News Group, tramite Associated Press

Il governatore della California Gavin Newsom domenica ha descritto il nuovo piano pandemico che ha pubblicato la scorsa settimana come un approccio “più ragionevole e sostenibile” che porterebbe il caso fuori dalla “modalità crisi” ora che i casi di Omicron sono diminuiti in modo significativo e Molti residenti erano ansiosi di andare avanti.

I suoi commenti su MSNBC hanno seguito un annuncio da parte di funzionari statali la scorsa settimana Sul piano della “fase successiva”.che darebbe la priorità a strategie come la vaccinazione e lo stoccaggio del coronavirus, facilitando al contempo le misure di risposta alle emergenze come i mandati di mascherine.

“Un anno e mezzo fa, due anni fa, avevamo una metafora della guerra e speravamo che ci sarebbe stato uno spettacolo su nastro in stile Seconda Guerra Mondiale”, ha affermato il governatore Newsom. “Alla fine, però, penso che ci rendiamo conto che dovremo convivere con specie diverse e questa malattia per molti anni. Ed è quello che fa questo piano, stabilisce un percorso per farlo in modo sostenibile”.

La variante Omicron ha innescato un enorme boom in California. Sebbene lo stato abbia assistito a un forte calo delle infezioni note da metà gennaio, i nuovi casi si aggirano ancora a oltre 13.000 al giorno. Complessivamente durante la pandemia, il coronavirus ha infettato almeno 1 californiano su 5 e ucciso più di 84.000, Secondo il database del New York Times.

California Tra i molti stati per allentare i requisiti di mascheramento nelle ultime settimane, con le Hawaii come l’ultimo stato a mantenere un mandato in tutto lo stato. Anche Porto Rico non ha annunciato cambiamenti imminenti.

Ma i funzionari sanitari federali lo hanno fatto Non ancora pubblicato Qualsiasi nuova raccomandazione che rifletta la revoca delle restrizioni, compresi i mandati di maschere nelle scuole, in quasi tutti gli stati e Il percorso degli Stati Uniti nella fase successiva è ancora complesso.

La dottoressa Rochelle Wallinsky, direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention, ha notato la scorsa settimana la necessità di “rimanere vigili” in modo che le infezioni continuino un promettente declino a livello nazionale. Ha detto che il CDC rilascerà presto nuove linee guida “rilevanti” che suggerirebbero di adeguare le restrizioni, incluso l’uso di maschere, in base a fattori come la capacità dell’ospedale, non solo al numero di casi.

Nonostante il ritiro in tutto il paese, molte persone Rimani così vulnerabile e ti senti come i cambiamenti che ti sei lasciato alle spalle. Più di sette milioni di adulti negli Stati Uniti sono considerati immunocompromessi, il che significa che hanno malattie o stanno ricevendo trattamenti come la chemioterapia che riducono la loro capacità di combattere un’infezione da coronavirus o rispondono bene ai vaccini. E decine di milioni hanno altre condizioni Li mette a maggior rischio Malattia grave o morte.

Il nuovo piano della California enfatizza la sorveglianza e la preparazione, ponendo l’accento sul continuare a promuovere i vaccini mentre le scorte mediche sono accumulate, garantendo un aumento del personale, combattendo la disinformazione e aumentando la tracciabilità dei liquami e del genoma per scoprire nuove varianti. In base al piano, i requisiti della maschera saranno soggetti a modifiche in base alla gravità e all’entità delle nuove infezioni.

Nelle sue note MSNBC, il signor Newsom ha riconosciuto la stanchezza che le persone provano con la “componente sega” di cambiare regole e politiche a seconda di ogni ondata o ondata. “Siamo esausti. Tutti sono esausti. Allo stesso tempo siamo un po’ ansiosi. Cosa ci riserva il futuro?” Egli ha detto.

Newsom ha affermato che la nuova politica della California si basava su una revisione di due mesi delle migliori pratiche in tutto il mondo. Ma ha sottolineato la necessità di essere “umili” di fronte a un virus che potrebbe continuare a mutare in modi inaspettati.

Domenica alla CNN, il governatore del Colorado Jared Polis ha anche sottolineato l’incertezza su cosa potrebbe esserci dietro l’angolo, anche se la scorsa estate ha revocato i mandati delle maschere e altre restrizioni. Alla domanda sul perché più arbitri stanno facendo questo ora, ha evidenziato la protezione fornita dai colpi rinforzati, che diminuire drasticamente rischio di malattie gravi.

California e Colorado hanno riportato un tasso di vaccinazione completo di circa il 70%; gravemente 92 per cento del Colorado La popolazione di età pari o superiore a 65 anni è completamente vaccinata, rispetto a 89 per cento in California.

“Penso che l’importante sia prepararsi per un futuro incerto”, ha affermato il governatore Polis. E penso che molti paesi si stiano impegnando in questo. Spero che lo farà anche il governo federale”.