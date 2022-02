La Russia minaccia l’Ucraina. Ministro della Difesa ucraino: Mosca non ha ancora formato un comitato di sciopero vicino al confine

La Russia potrebbe aver mobilitato 150.000 soldati in giro per l’Ucraina. Tuttavia, come ha affermato domenica il ministro della Difesa ucraino Oleksi Resnikov, non ha ancora organizzato un comitato di sciopero per attaccare in qualsiasi momento. Bloomberg ha scritto domenica, citando tre “rappresentanti del governo occidentale” che le truppe statunitensi si sarebbero recate non solo a Kiev ma anche a Kharkiv, Odessa e Gershon dopo l’invasione dell’Ucraina.