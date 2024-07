Cosa sta progettando Putin? Gli americani scrivono della “fine finale” della guerra [RELACJA NA ŻYWO]

La guerra in Ucraina continua. Sabato è l’864° giorno dell’invasione russa. Le dichiarazioni di Vladimir Putin sulla fine della guerra suggeriscono che egli non è d’accordo con nient’altro che la distruzione dell’identità ucraina, ha scritto l’Istituto statunitense per lo studio della guerra (ISW) nel suo ultimo rapporto. Secondo gli analisti, il dittatore ha approfittato del suo incontro con il primo ministro ungherese Viktor Orban per sottolineare che l’accordo tra Russia e Ucraina non dovrebbe portare a un cessate il fuoco temporaneo perché consentirebbe all’Ucraina di riorganizzarsi e riarmarsi. Putin ha anche chiarito che la Russia sostiene la fine “completa” e “definitiva” del conflitto, che gli consentirebbe di raggiungere il suo obiettivo di distruggere lo Stato ucraino. Il dittatore esige innanzitutto la preservazione dei territori occupati dell’Ucraina. L’Istituto per lo Studio della Guerra sostiene che Putin quasi certamente sfrutterà la resa dell’Ucraina per raggiungere il suo secondo obiettivo: rovesciare il governo ucraino e sostituirlo con un regime politico che gli piace. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.